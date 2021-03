Tommaso Zorzi, lo scherzo de Le Iene: “Denuncia da 1 milione di dollari a causa di un gioco spinto” (VIDEO)

Tommaso Zorzi è stato vittima di un perfido scherzo de Le Iene. La clip verrà trasmessa in una delle prossime puntate del programma ma, in queste ore, sono già trapelate delle indiscrezioni in merito.

Il primo ad annunciare di aver subito questa burla è stato l’influencer. Quest’ultimo, attraverso il suo profilo Instagram ha dichiarato di aver perso anni di vita a causa dello spavento. In seguito, poi, sono trapelate anche altre notizie a riguardo.

Lo scherzo de Le Iene

Il vincitore della quinta edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi, è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. Gli autori, con la complicità di Sonia Lorenzini, hanno fatto credere all’influencer di essersi beccato una denuncia da un milione di euro. Prima di prendere parte al programma di Canale 5, pare che Tommaso stesse lavorando ad una linea di sex toys. Gli autori de Le Iene, poi, gli hanno fatto credere che, durante la sua permanenza in casa, Sonia avesse avuto un incidente a causa del malfunzionamento di uno di questi aggeggi e fosse finita addirittura all’ospedale.

Il giovane, dunque, ha creduto che la donna fosse infuriata con lui e avesse provveduto a sporgere una denuncia finalizzata all’ottenimento di un milione di euro di risarcimento. Come se non bastasse poi, a Tommaso è stato detto che avrebbe rischiato anche due anni di galera a causa di tutto questo disguido. Inutile dire che il ragazzo è rimasto di stucco quando ha appreso tutto il caos nato durante la sua esperienza nel reality show di Canale 5. (Continua dopo la foto)

La reazione di Tommaso Zorzi

Nel corso dello scherzo de Le Iene, Tommaso Zorzi è apparso profondamente turbato e impaurito per quanto accaduto. Sul web, intanto, si sono subito cominciate a diffondere delle simpatiche clip finalizzate ad immortalare l’influencer in galera. La burla si è conclusa nel momento in cui il giovane è finito in polizia per dibattere della questione. Dopo la registrazione dello scherzo, Tommaso ha rilasciato qualche piccola dichiarazione.

Il giovane non ha potuto fare a meno di mostrarsi sollevato nell’aver appreso che si trattasse di una cosa organizzata ad hoc. Ad ogni modo, non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro la redazione del programma di Italia 1 a causa della perfidia con la quale è stato organizzato lo scherzo. Inoltre, c’è stato anche qualche piccolo sfogo contro Sonia Lorenzini, complice magistrale.