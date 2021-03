DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 15 marzo: Leyla ed Emre genitori?

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman e Demet Ozdemir. Ormai mancano pochi appuntamenti all’epilogo della serie tv che va in onda nel nostro Paese dallo scorso giugno. Cosa accadrà nei prossimi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle ore 16:35 sino alle 17:15?

Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia svelano che Sanem, dopo un equivoco, resterà bloccata sulla barca di Can. I due protagonisti dello sceneggiato ambientato ad Istanbul saranno costretti a chiarirsi una volta per tutte. Qui sotto troverete tutti gli spoiler, i riassunti e la trama della puntata che sarà trasmessa lunedì 15 marzo 2021.

Leyla ed Emre vogliono diventare genitori, Yigit si propone di nuovo a Sanem

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 15 marzo 2021, rivelano che Leyla si sentirà pronta a diventare madre. In più, è giunto il momento per la sorella maggiore di Sanem ed il marito Emre di trovare un appartamento dove andare ad abitare da soli. Ovviamente questa decisione non farà piacere ai genitori della Aydin.

Nel frattempo, il perfido editore Yigit sarà sempre più determinato a convolare a nozze con la scrittrice. Così, le ripeterà per la seconda volta la sua proposta di matrimonio. In quell’occasione gli amici della giovane, ovvero Ceycey e Muzaffer la aiuteranno a svicolare. Cos’altro accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5 Con Ozdemir e Yaman.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: ci sarà più la puntata serale?

DayDreamer – Le Ali del Sogno non è andato in onda il 10 marzo in prima serata, ma dovrebbe farlo la prossima settimana, quindi mercoledì 17 marzo. Mentre da quello successivo parte la nuova fiction di Sabrina Ferilli. Le cose per i due protagonisti si stanno pian piano sistemando, mentre il finale si avvicina sempre di più.

Nel frattempo, la serie tv continua ad essere trasmessa anche al pomeriggio prima del programma di Barbara D’Urso. Intanto continuano gli ottimi ascolti dello sceneggiato che si aggirano intorno ai due milioni di telespettatori giornalieri e il 18-20% di share. Ottimi numeri che danno molta soddisfazione ai vertici Mediaset.