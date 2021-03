Il Paradiso delle signore trama 15 marzo: Marta ritorna, Silvia prende una decisione

La trama della puntata del 15 marzo del Paradiso delle signore rivela due colpi di scena inaspettati. Il primo riguarda una decisione che prenderà Silvia, mentre il secondo vedrà come protagonista Marta.

Per quanto riguarda Ludovica e Marcello, invece, i due saranno, finalmente, riusciti a liberarsi del Mantovano e faranno delle considerazioni in merito al loro rapporto. Vittorio, dal canto suo, potrà tirare un sospiro di sollievo.

Trama 15 marzo: il ritorno di Marta

Al Paradiso delle signore tornerà il sereno nella puntata di lunedì 15 marzo. Dopo a burrasca vissuta a causa dei malumori dei clienti per l’abito british di Gabriella, la situazione si ridimensionerà. In particolar modo, vedremo che le vendite torneranno ad avere lo stesso ritmo molto alto e Vittorio si mostrerà estremamente felice del lavoro svolto. Conti, inoltre, resterà spiazzato anche da un’altra novità. Marta si metterà in contatto con lui e gli paleserà la volontà di tornare a Milano.

La fanciulla si era allontanata a seguito della scoperta circa la vera paternità di Federico. Marta era rimasta male per il comportamento di suo padre, pertanto, aveva deciso di andare via. Ad ogni modo, nella puntata in questione paleserà la sua volontà di tornare sui suoi passi. Avrà davvero perdonato suo padre e sia zia Adelaide? Al Circolo, intanto, ci sarà un po’ sgomento a causa del nuovo arrivato.

La decisione di Silvia al Paradiso delle signore

Dante Romagnoli è il cugino della vicepresidentessa Florenza Gramini. Il nuovo arrivato ha sventato il furto del perfido Mantovano, pertanto, tutti i membri del circolo non potranno che restare incuriositi dalla sua persona. Marcello e Ludovica, intanto, prenderanno una decisione sul loro rapporto. Dopo essersi definitivamente liberati del malvivente, i due ragazzi decideranno di far giungere al capolinea la loro conoscenza. Riusciranno a restare fedeli a tali promesse?

A fronte di un ritorno, quello di Marta, la puntata del 15 marzo del Paradiso delle signore sarà caratterizzata anche da una partenza definitiva. Silvia, infatti, deciderà di restare per sempre a Parigi. In questo modo la donna può restare vicino a Nicoletta e alla piccola Margherita, pertanto, invierà un telegramma a tutti coloro i quali erano in attesa di un suo ritorno. Ormai non c’è più nulla che tiene legata al donna a Milano, quindi, in tale puntata verrà decretata la sua uscita di scena, forse definitiva, dalla soap opera.