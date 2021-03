Oroscopo 12 marzo 2021: Luna dissonante per Ariete, nuove occasioni per Acquario

L’Oroscopo del 12 marzo 2021 denota una Luna un po’ dissonante per i nati sotto il segno dell’Ariete. I Toro, invece, saranno un po’ insicuri. Gli Acquario dovrebbero tenere gli occhi ben aperti perché ci sono delle novità in arrivo.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna è ancora un po’ dissonante, pertanto, è meglio non essere troppo precipitosi. Siate cauti nei rapporti di coppia e in quelli con la famiglia. Dal punto di vista lavorativo, invece, non esitate a prendere le decisioni, non tiratevi indietro aspettando che le cose “capitino”.

Toro. Giornata caratterizzata da un bel po’ di insicurezze. I dubbi potrebbero riguardare sia la sfera professionale sia quella sentimentale. Non avete le idee molto chiare su alcune persone e questo vi renderà particolarmente inquieti. Ricordate, però, che non potete avere il controllo sulle menti delle persone.

Gemelli. Se avete un incontro importante oggi, oppure una valutazione decisiva, cercate di rimanere calmi. Non andate nel panico in quanto questo potrebbe incidere negativamente sulle vostre prestazioni. In amore siete un po’ tesi, rimandate a domani i chiarimenti perché oggi non siete particolarmente lucidi.

Cancro. L’Oroscopo del 12 marzo denota una giornata alquanto interessante per le emozioni. Specie i single avranno una grandissima voglia di rimettersi in gioco. Per troppo tempo avete lasciato che il dovere prevaricasse sul piacere, adesso è giunto il momento di pensare un po’ di più a voi.

Leone. Cercate di mettere da parte il rancore e l’orgoglio nelle questioni sentimentali. Se avete superato una batosta, non rinfacciate costantemente quanto accaduto alla persona che avete di fronte. Nel lavoro potrebbe sorgere qualche conflitto, cercate di relazionarvi in modo diplomatico alle altre persone.

Vergine. Il periodo non è certamente tra i più produttivi in campo lavorativo. Se siete stati costretti a fermarvi a causa del periodo che stiamo vivendo, approfittate di questo tempo a vostra disposizione per riorganizzare le vostre idee e tornare più carichi di prima. In amore dovete essere più chiari.

Previsioni 12 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le coppie in crisi potrebbero veder peggiorare ulteriormente il loro equilibrio. Per quanto riguarda le relazioni appena nate, invece, ci sono ottime probabilità che esse possano decollare. Siate più propensi ad ascoltare gli altri e ad essere meno logorroici, o c’è il rischio di annoiare.

Scorpione. Non sbilanciatevi troppo in campo professionale, specie con i colleghi. Non svelate tutte le vostre carte e le vostre armi, perché c’è chi potrebbe usarle contro di voi. Nell’amore, invece, dovete essere più audaci. Spesso la paura di un rifiuto vi fa perdere delle grandi opportunità.

Sagittario. L’oroscopo del 12 marzo 2021 vi esorta a portare pazienza. In questo periodo vi sentite un po’ persi e disorientati, ma non lasciatevi prendere dal panico. Questo è un momento ricco di contraddizioni per tutti, pertanto, non siate pessimisti e guardate al futuro con maggiore positività.

Capricorno. Giornata di recupero per quanto riguarda i sentimenti. Se avete avuto delle discussioni di recente, non temete, tutto potrà essere risolto. Nel lavoro ci sono nodi che verranno al pettine e altri che continueranno a restare nascosti. Siate furbi, navigate sott’acqua.

Acquario. Periodo decisamente positivo per quanto riguarda l’instaurarsi di nuovi rapporti. Che essi riguardino la sfera professionale o quella sentimentale, cercate di non lasciarveli scappare. In amore siete sereni, specie se siete vincolati ad un rapporto di coppia stabile che dura da un po’ di tempo.

Pesci. Alti e bassi per quanto riguarda l’amore. In questo periodo vi sentite sulle montagne russe. Un attimo siete al settimo cielo e l’attimo dopo sotto terra, pertanto, cercate di fermarvi un attimo e di agire con maggiore razionalità. Dal punto di vista professionale, invece, siate più audaci.