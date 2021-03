GF Vip, Alda D’Eusanio dopo la squalifica: “Il mio neurologo me lo aveva vietato…”

Alda D’Eusanio contro Mediaset

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che la permanenza di Alda D’Eusanio dentro la casa di Cinecittà è stata molto breve.

Infatti, la giornalista è stata espulsa dal reality show di Canale 5 dopo le pesanti illazioni su Paolo Carta e la sua compagna Laura Pausini. Alda D’Eusanio è stata per poco tempo una delle concorrenti del GF Vip. Da quel momento dell’ex gieffina si sono perse le tracce, almeno fino a poche ore fa.

Infatti, nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una sua lunga intervista. In quell’occasione la 70enne ha rivelato che ad oggi non ha ancora superato tutta questa vicenda. “Vivo in uno stato d’ansia perenne…”, ha asserito la donna. Quest’ultima, inoltre, ha fatto sapere che avrebbe voluto scusarsi pubblicamente per le cose dette ai due coniugi, ma che la rete pare glielo avrebbe impedito: “La cosa che più mi fa soffrire è che la rete non mi abbia permesso di scusarmi pubblicamente…”.

Il suo neurologo le ha detto che non doveva andare al GF Vip 5

Immediatamente dopo il giornalista del periodico Nuovo ha chiesto ad Alda D’Eusanio se sia vera la voce che il suo neurologo le avrebbe sconsigliato di partecipare al Grande Fratello Vip 5. A quel punto l’ex gieffina ha confermato le indiscrezioni in tale senso, aggiungendo che il suo medico avrebbe cercato proprio di impedirle di partecipare al reality show di Canale 5.

“Me lo aveva vietato…Diceva che nelle mie condizioni non avrei retto per più di tre ore perché ad un certo punto sarebbe crollata la mia soglia d’attenzione e avrei potuto combinare pasticci…Aveva ragione…”, ha asserito la giornalista. Effettivamente quest’ultima ne ha fatti di danni in una sola settimana di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Guai che sembra abbiano messo a serio rischio la sua carriera sul piccolo schermo, per non parlare dei risarcimenti che dovrà pagare.

Alda D’Eusanio si difende dicendo che non voleva offendere nessuno

Intervistata dal settimanale Nuovo, Alda D’Eusanio ha ammesso anche che al Grande Fratello Vip 5 ha sempre detto tutto ciò che le è passato in mente. Tuttavia la sua intenzione non era offendere qualcuno: “Dicevo quello che mi passava per la testa, ma non avevo intenzione di offendere nessuno…Non fa parte del mio carattere…”. Prima o poi la giornalista riuscirà a dire scusa in televisione? Staremo a vedere che intenzione avrà Mediaset.