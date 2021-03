Stefania Orlando fa una confessione sul suo lavoro precario in tv: “Ci sono figli e figliastri”

Stefania Orlando parla del suo lavoro in tv

Sono passati una decina di giorni da quando Stefania Orlando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice pian piano sta tornando alla vita di tutti i giorni ma non è semplice visto che è rimasta nel loft di Cinecittà per cinque mesi e mezzo.

Dopo aver rilasciato delle interviste a Verissimo e Live Non è la D’Urso, recentemente l’ex gieffina è stata ospite a Casa Chi. In quell’occasione l’amica di Tommaso Zorzi ha avuto modo di ripercorrere un po’ la situazione relativa al suo lavoro sul piccolo schermo. Una professione, definito da lei stessa non meritocratico e soprattutto precario.

“Ci sono figli e figliastri, quando vedi che non ti chiamano ti senti messa da parte. Non posso sottolineare troppo il caso, ma ci sono state delle volte in cui sono stata surclassata da persone che avevano evidentemente un santo in paradiso”, ha asserito la moglie di Simone Gianlorenzi. Quest’ultima, quindi, ha fatto un duro attacco nei confronti di un settore, che a sua detta é per niente rispettoso dei meriti e della gavetta, rispetto a quelli delle raccomandazioni.

Il suo ritorno alla normalità

Intervistata a Casa Chi, l’ex gieffina Stefania Orlando non poteva non toccare anche il Grande Fratello Vip 5 in cui si è classificata terza. Prima di lei Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Dopo aver detto di pensare che sarebbe stata sbattuta fuori in una live con la sua dolce metà Simone Gianlorenzi, la conduttrice ha scherzato sul ritorno alla vita di tutti i giorni.

“Di notte mi sveglio, cerco il confessionale, non mi sento più protetta come nella casa del GF Vip, quasi quasi se riaprono la porta rossa entro di nuovo“, ha fatto sapere l’ex moglie di Andrea Roncato.

Stefania Orlando parla di Andrea Roncato

E a proposito dell’ex marito, ospite a Casa Chi, oltre della sua recente esperienza al Grande Fratello Vip 5 Stefania Orlando ha menzionato ancora una volta Andrea Roncato. Chiamata in causa su quanto l’attore ha detto in questi ultimi mesi, l’ex gieffina è stata categorica.

“Non l’ho sentito, e non ho neanche voglia di sentirlo, perché é una persona che mi ha fatto stare male all’interno della casa. Quando se ne é uscito con quella intervista in cui si é contraddetto da solo. Credo che lui abbia messo uno stop al nostro rapporto, già negli ultimi tempi non più dei migliori”, ha asserito la donna.