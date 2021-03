Fabrizio Corona si mostra con il viso coperto di sangue: “È ingiusto”

Fabrizio Corona dovrà tornare di nuovo in carcere

Nelle ultime ore sia i giornali di carta stampata, quelli online e anche i telegiornali hanno riportato una notizia riguardante Fabrizio Corona. Dopo le voci circolate giorni fa ora è arrivata la conferma: il Tribunale di sorveglianza di Milano ha deciso di far tornare in carcere l’ex re dei paparazzi. Nello specifico, questo Tribunale ha deciso di revocare gli arresti domiciliari all’ex marito di Nina Moric. Una notizia che non è piaciuta per niente al diretto interessato infatti non ha reagito per nulla bene.

L’uomo infatti, come fa da qualche tempo a questa parte ha protestato sui suoi canali social. Nel dettaglio, Corona si è mostrato su Instagram con il viso totalmente ricoperto di sangue, lasciando senza parole tutti coloro che lo seguono. Nella didascalia della foto, Fabrizio ha confessato di aver subìto una nuova ingiustizia: “Adesso vi faccio vedere come si combatte un’ingiustizia”.

L’ex re dei paparazzi si mostra col volto pieno di sangue

Sempre nel medesimo post condiviso su Instagram, Fabrizio Corona mostrandosi col volto ricoperto di sangue ha anche confessato di essere comunque pronto a dare la sua vita per ottenere giustizia. “Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto…”, ha scritto l’ex re dei paparazzi dopo essere venuto a conoscenza della decisione presa dal Tribunale di Milano nei suoi confronti.

In poche parole, il padre di Carlos Maria, che ultima amente si sta frequentando con l’attrice romana Asia Argento, ha di certo trovato un modo bizzarro per mostrare agli italiani tutto il suo dissenso. Infatti, il Tribunale di Milano ha revocato gli arresti domiciliari e dovrà tornare in carcere.

La reazione della madre di Fabrizio Corona: “Non ho più una dignità…”

Appena è venuta a conoscenza della triste notizia, la madre di Fabrizio Corona si è precipitata immediatamente dal figlio per stargli vicina. E in quell’occasione, come mostrato lo stesso ex re dei paparazzi attraverso delle Stories su Instagram, si è messa a piangere davanti a lui.

Tuttavia l’ex fotografo, al centro dei pettegolezzi, ha cercato di consolarla, ma senza riuscirci. Infatti, subito dopo la nonna di Carlos Maria, in lacrime, ha iniziato a urlare dicendo: “Non ho più una dignità…”.