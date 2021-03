Fabrizio Corona, dopo essersi tagliato i polsi, fa una rissa con la polizia: la mamma ha una crisi (VIDEO)

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha appena decretato un nuovo arresto per Fabrizio Corona, il quale ha reagito malissimo, si è tagliato i polsi e ha fatto a botte con la polizia. L’ex re dei paparazzi ha dato luogo ad una scena estrema per protestare contro coloro i quali hanno revocato il differimento della pena di detenzione.

La madre del protagonista, inoltre, dopo aver visto suo figlio in quelle condizioni, si è lasciata andare ad un pianto disperato. Il tutto è stato immortalato e pubblicato tra le Instagram Stories del diretto interessato.

Fabrizio si è tagliato i polsi

Queste sono ore davvero durissime per Fabrizio Corona, il quale si è tagliato i polsi dopo aver appreso di dover tornare in carcere. Il Tribunale di Milano ha deciso di revocare il differimento della pena detentiva disponendo l’immediato ritorno dell’uomo in galera. Stavolta, però, Corona è andato fuori di testa e si è tagliato i polsi in diretta su Instagram. In seguito, poi, si è passato le mani insanguinate sulla faccia tingendosi tutto il viso di rosso.

Il protagonista, poi, ha mostrato anche l’interno della sua casa, la quale era piena di sangue dappertutto. Nel corso delle Instagram Stories, il diretto interessato è apparso completamente fuori di senno. Tra le tante frasi pronunciate per la rabbia, Corona ha detto che sarebbe stato disposto anche a sacrificare la sua vita pur di ribellarsi alle ingiuste decisioni della giustizia. (Continua dopo il post)

La reazione della madre e la rissa con la Polizia

Ad ogni modo, dopo questa scena assurda, Fabrizio Corona ha mostrato a tutti la reazione di sua madre nel momento in cui ha scoperto che si era tagliato i polsi. La donna è scoppiata in lacrime ed ha abbracciato suo figlio chiedendogli perché avesse dato luogo ad una cosa così estrema. Fabrizio ha provato a rassicurarla dicendole che fosse tutto a posto e che una volta giunto in galera si sarebbe fatto visitare. Dinanzi tali parole, la donna si è leggermente placata.

Successivamente, poi, Corona ha avuto un’accesa lite con le forze dell’ordine. Nello specifico, il protagonista ha accusato i membri della polizia di avergli rubato il telefono, per tale ragione ha cominciato a gridare. Ad un certo punto, poi, ha fatto resistenza passiva, si è sdraiato a terra per strada ed è rimasto immobile. Come gridato da lui più volte nei video, a quanto pare, “Questo è solo l’inizio”.