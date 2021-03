Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Samantha confusa, nascono nuovi legami

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 12 marzo, continueremo ad assistere alle dinamiche del trono classico e di quello over. Durante la messa in onda di ieri non si è fatto altro che parlare di Gemma e dei suoi nuovi flirt.

Solo verso la parte conclusiva della puntata, poi, si è passati a Massimiliano, il quale si è trovato molto bene con una dama. Per tale motivo, quest’oggi assisteremo alle dinamiche degli altri due tronisti e di altri esponenti del parterre degli over.

Spoiler puntata di oggi trono classico

La puntata di ieri di Uomini e Donne è finita con una splendida esterna tra Massimiliano ed Eugenia e nella puntata di oggi vedremo cos’altro è accaduto. Il giovane è sembrato davvero folgorato dalla nuova arrivata, con cui ha avuto un momento di confronto molto toccante. Per quanto riguarda Giacomo, invece, il ragazzo sta conoscendo alcune corteggiatrici, ma non sembra particolarmente preso da nessuna. Oggi, infatti, vedremo che Maria De Filippi proverà a tirargli fuori qualche riflessione in più.

Per quanto riguarda Samantha, invece, la tronista ha generato parecchio scalpore nelle ultime messe in onda per delle liti con alcuni corteggiatori. Specie con Roberto sembra proprio che la dama non riesca a trovare un punto d’incontro. Ad ogni modo, durante l’ultima messa in onda della puntata, la tronista farà una confessione inaspettata su un esponente del trono over.

Cosa accadrà al trono over di Uomini e Donne

Passando ai protagonisti più adulti, invece, nell’ultima puntata abbiamo visto che Gemma ha pesantemente discusso con Cataldo. Lui si è detto molto preso da lei, ma la dama è parecchio restia. La Galgani, inoltre, ha mandato via anche Lorenzo e Walter in quanto li reputa degli uomini con una vita troppo da pensionati, lontana dai suoi standard. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dunque, vedremo che l’attenzione si sposterà sugli altri esponenti del parterre.

Di particolare interesse saranno le questioni che riguarderanno il nuovo arrivato Luca, il quale pare abbia fatto breccia nel cuore di Angela. Alessandro, invece, in settimana si sarebbe dovuto vedere con Maria, pertanto, vedremo a che punto sia giunta la loro conoscenza. Gero, invece, si è dimostrato un uomo parecchio esigente, pertanto, sta facendo molta fatica ad instaurare dei rapporti solidi con le esponenti del parterre femminile del programma.