Dayane Mello a Uomini e Donne? La richiesta di Maurizio Costanzo a sua moglie

Dayane Mello è stata tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del GF Vip e, stando a quanto trapelato in queste ore, pare che la dama possa tornare in tv per partecipare a Uomini e Donne. A diffondere questa notizia è stato Maurizio Costanzo attraverso la rubrica che cura sul settimanale Nuovo.

Nello specifico, il marito di Maria De Filippi ha parlato in modo abbastanza concreto della possibilità di vedere la terza classificata della quinta edizione del reality show nei panni di nuova tronista. Cosa ne penserà la conduttrice del talk show? Scopriamo tutti i dettagli.

Perché Dayane Mello potrebbe andare a Uomini e Donne

In queste ore è giunta voce che Dayane Mello potrebbe prendere parte alla nuova stagione di Uomini e Donne. Il programma pomeridiano di Canale 5 è tra i più seguiti di sempre, ma in questo periodo non sta destando l’interesse di sempre per quanto riguarda il trono classico. Moltissimi telespettatori si stanno lamentando a causa delle scelte prese dalla redazione in merito ai nuovi tronisti. Questi ultimi non sembrano soddisfare le aspettative del pubblico, né per personalità né per dinamiche create.

Ad ogni modo, nel talk show di Mediaset potrebbe essere apportata un’insolita novità. La modella brasiliana potrebbe entrare a far parte dell’entourage della De Filippi. Maurizio Costanzo ha svelato su Nuovo di essere molto favorevole ad assegnare alla Mello il posto di nuova tronista. La donna ha portato avanti un percorso bellissimo nella casa del GF Vip, pertanto, secondo il giornalista, meritava di vincere.

Cosa fa la modella dopo il GF Vip

Proprio in virtù di questo, la protagonista meriterebbe almeno la possibilità di riuscire a trovare l’amore e, perché no, anche di mettere alla luce un altro bambino. I fan sono rimasti piacevolmente colpiti dalle parole del giornalista, per tale ragione, è molto probabile che Maria De Filippi prenda in considerazione il pensiero del marito.

Dopotutto, era da un po’ di tempo che si vociferava circa l’ipotesi di dare luogo ad una versione “Vip” di Uomini e Donne, quindi, Dayane Mello potrebbe essere proprio la precorritrice di questo nuovo format. Al momento, però, non vi è alcuna conferma a riguardo. Dayane si sta concentrando solo ed unicamente alla sua vita da mamma e alla sua famiglia. Tra le sue Instagram Stories, infatti, ci sono solo foto e video che ritraggono la modella in compagnia della sua bambina.