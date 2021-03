È finita tra Guendalina Tavassi e il marito Umberto: “Separati in casa da mesi”

Guendalina Tavassi e il marito si sono lasciati

Negli ultimi giorni in rete è girata con insistenza la voce di un presunto tradimento di Umberto D’Aponte, il marito di Guendalina Tavassi. Nel pomeriggio di giovedì 11 l’opinionista di Barbara D’Urso ed ex concorrente del Grande Fratello ha rotto il silenzio sulla vicenda dicendo ai follower come stanno le cose.

Ebbene sì, l’influencer campana ha confermato che lei e il padre dei suoi figli sono in crisi. Attraverso un post sul suo seguitissimo account Instagram, la donna ha scritto: “Siamo separati in casa da mesi, e che questo fatto sia rimasto privato finora è la prova del raggiunto equilibrio familiare”.

L’annuncio dell’ex gieffina sul suo profilo Instagram

Nelle ultime ore Guendalina Tavassi ha voluto fare chiarezza sul suo account Instagram. L’ex gieffina ha annunciato che lei e il marito Umberto D’Aponte non stanno più insieme anche se continuano a vivere sotto lo stesso tetto. Giorni fa era stato Amedeo Venza ha lanciare delle indiscrezioni sulla coppia, facendo sapere che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbero discusso con la presunta amante del consorte. Ma dopo una serie di informazioni non veritiere, la diretta interessata ha scelto di dire come stanno realmente le cose.

La donna ha fatto sapere che l’amore tra lei e l’imprenditore partenopeo è giunto al capolinea. questo punto, dopo aver specificato di considerare Umberto la persona più importante della sua vita e per i loro figli, l’opinionista di Barbara D’Urso ha aggiunto: “Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli. E nessun tipo di attrito tra la coppia. Umberto ed io continuano a volerci bene“.

Umberto D’Aponte e Guendalina Tavassi rimasti in ottimi rapporti

Dopo aver fatto sapere ai suoi follower di essere rimasta in ottimi rapporti col marito Umberto D’Aponte e di rispettarsi a vicenda per il bene dei loro figli, l’ex gieffina Guendalina Tavassi ha concluso il suo discorso.

“Sono sicura che chi ci segue da tempo ed ha imparato a conoscerci comprenderà questa nostra decisione. L’amore non è solo passione e ti amo, ma volersi bene nel profondo in ogni circostanza”, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello.