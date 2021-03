Gianni Morandi ricoverato d’urgenza in ospedale per ustioni alle mani e alle gambe (FOTO)

Incidente domestico per Gianni Morandi: i dettagli

Arrivano delle notizio poco confronti su Gianni Morandi, l’eterno ragazzo di Monghidoro. Purtroppo nel pomeriggio di giovedì 11 marzo 2021 il noto cantante bolognese è rimasto vittima di uno spiacevole incidente mentre stava lavorando nella sua tenuta.

L’artista è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo essere scivolato sul fuoco che lui stesso aveva acceso per bruciare alcuni rami secchi e della sterpaglia. Un brutto episodio che avrebbe portato il professionista ad ustionarsi mani e gambe. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto e cosa ha fatto l’artista qualche ora antecedente sui social network prima che accadesse il fatto.

Il cantante bolognese è caduto sul fuoco mentre bruciava sterpaglie

E pensare che proprio qualche ora prima dell’incidente domestico, Gianni Morandi aveva scherzato sulle sue mani, considerate da sempre molto grandi rispetto alla media. Infatti, sui suoi canali social che hanno un grosso seguito di fan, il ragazzo di Monghidoro ha sottolineato come fosse al settimo cielo perché finalmente è in possesso di un paio di guanti della sua misura.

“11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…”, ha scritto l’artista bolognese che è stato sommerso da tantissime reazioni da parte dei follower.

Gianni Morandi: i primi soccorsi ed il trasferimento al centro grandi ustionati

Stando a quello che ha riportato il sito internet de La Repubblica, i soccorritori, dopo aver visitato Gianni Morandi, lo hanno portato immediatamente al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Successivamente, dopo i primi accertamenti in serata il cantante è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena, per ulteriori approfondimenti sulle sue ustioni in vari punti del corpo. Naturalmente tutti i sostenitori dell’uomo si sono allarmati dopo aver letto la notizia sul web.

Nonostante la grande paura, per fortuna le sue condizioni di salute non sarebbero molto gravi. Anzi, sembra proprio che Gianni abbia ritrovato il sorriso per ironizzare con il personale medico realizzando un selfie con loro. Ovviamente la redazione di KontroKultura augura la pronta guarigione a Gianni Morandi. Ecco il post riportato dal giornale online de Il Messaggero: