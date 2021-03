Uomini e Donne anticipazioni, scelta improvvisa: petali rossi per due del Trono over (FOTO)

Scelta inaspettata a Uomini e Donne

Giovedì pomeriggio nello studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni fornite in rete da Il Vicolo delle News dicono che c’è stata una scelta inaspettata. Ebbene sì, questo lieto fine non era assolutamente previsto anche se i fan più attenti avevano sospettato qualcosa. Stiamo parlando di due protagonisti del Trono over, ossia Claudio e Sabina.

I due hanno deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi e la conduttrice, come ha fatto per Riccardo e Roberta, ha fatto scendere i petali per la neo coppia. La padrona di casa durante la puntata ha chiesto a Gianni Sperti di scegliere una dama e un cavaliere di cui parlare, quindi il pugliese ha scelto Claudio e Sabina per capire come stesse procedendo la loro conoscenza.

Claudio e Sabina hanno lasciato Uomini e Donne

A quel punto Claudio e Sabina hanno raggiunto il centro dello studio, nonostante non il loro momento non fosse previsto da nessuno. Il cavaliere ha spiegato che entro la fine della primavera dovrà lasciare la Capitale per seguire un locale che aprirà in un’altra città. La settimana prossima l’uomo andrà a fare un sopralluogo e ha chiesto a lei se aveva il piacere di fargli compagnia.

Approfittando della situazione, lui le ha anche di seguirlo per questo arco di tempo e trasferirsi nella nuova casa per i mesi necessari. Quindi è intervenuta la conduttrice chiedendo ad entrambi se la loro intenzione è quella di lasciare la trasmissione. Dopo questa domanda i diretti interessati hanno detto di si affermando che non avrebbe senso rimanere lì se già si piacciono. (Continua dopo la foto)

Scelta con tanto di petali rossi

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne c’è stata una scelta spontanea, infatti Claudio e Sabina hanno deciso di uscire insieme dal dating show di canale 5 lasciando a bocca aperta anche Maria De Filippi. Naturalmente nessuno si è opposto perché da tempo ormai era evidente che tra la dama e il cavaliere sia nato un amore.

Quindi la padrona di casa ha chiesto alla redazione se fossero di far scendere i petali rossi, ed è partita anche una canzone da ballare insieme. Quindi, dopo l’addio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ora pure Claudio e Sabina hanno lasciato insieme Uomini e Donne tra l’emozione dei presenti.