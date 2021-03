Amici 20, Raffaele rischia il Serale. Rudy Zerbi lo stronca: “Non hai futuro”

Rudy Zerbi vorrebbe Raffaele Renda fuori dal Serale

Mancano solo un paio di settimane al Serale di Amici 20 e ovviamente tutti gli allievi di canto e danza sono sotto pressione. Nelle ultime ore le cose stanno prendendo una brutta piega per Raffaele Renda che ha sempre dovuto fare i conti con il giudizio negativo da parte di Rudy Zerbi. Ricordiamo infatti, che quest’anno tocca solamente al proprio professore di riferimento decidere se mandare o alla seconda fase del talent show di Canale 5.

Questo sta accadendo perché Alessandra Celentano e il giurato di Tu sì que vales si stanno battendo per non avere alcuni allievi delle loro colleghe al Serale. In questo questo a grosso rischio c’è l’allievo di Arisa. Il professore, quindi, ha chiesto un incontro con Raffaele per dirli: “Per me uno che sa solo cantare bene non ha futuro. Non serve a niente nel panorama musicale”.

Amici 20: le critiche all’allievo di canto

Oltre ad incontrare Raffaele Renda, il professore Rudy Zerbi ha chiesto alla redazione del talent show che tutti gli altri allievi di canto fossero presenti. Quindi, il giurato di Tu sì que vales ad Amici 20 ha fatto esibire il ragazzo per poi fermare bruscamente la performance.

A quel punto l’ex presidente della Sony ha criticato aspramente Renda per la sua interpretazione. “Le emozioni dove sono? Fuori di sicuro no, dentro di te forse. Tu trasferisci solo che sai cantare bene”, ha asserito Zerby facendo arrabbiare molto i fan del giovane cantante.

Rudy Zerbi mette a confronto Arisa e Raffaele Renda

Una performance avvenuta nel pomeridiano di Amici 20 che ha lasciato particolarmente deluso Raffaele Renda. Quest’ultimo, inoltre, è stato messo a paragone con la sua insegnante Arisa. Nello specifico, il professore ha chiesto alla regia di mandare in onda un video in cui la collega cantava la canzone di Lucio Battisti.

Stando al giurato di Tu sì que vales, Rosalba Pippa l’ha interpretato cn molta più emozione rispetto a lui. Quindi, il ragazzo ha avuto uno sfogo contro l’insegnante del talent show di Canale 5: “Io sono qui apposta, sennò sarei al posto di Arisa. Sto imparando tante cose e penso di aver fatto un percorso di crescita personale”.