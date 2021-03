Karina Cascella stronca Rosalinda Cannavò: “Ridicola, faceva l’amichetta di tutti ma poi…”

Karina Cascella critica Rosalinda Cannavò: il motivo

In cinque mesi e mezzo di programmazione Karina Cascella sui social e in televisione ha sempre espresso il suo giudizio sui concorrenti del Grande Fratello Vip 5. E se su alcuni inquilini ha speso delle belle parole, per Rosalinda Cannavò non si è mai risparmiata a criticarla. A tal proposito, nelle ultime ore l’opinionista di Barbara D’Urso Karina ha condiviso delle Stories su Instagram spendendo un giudizio negativo nei confronti della 28enne messinese.

Nel dettaglio l’ha criticata dopo che l’attrice avrebbe lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Stefania Orlando. L’e corteggiatrice di Uomini e Donne non riesce a capire come mai questo carattere pungente stia uscendo fuori solo ora, dopo che è uscita dalla casa più spiata d’Italia. La Cascella non ha fatto mistero che se la siciliana avesse mostrato questo suo lato inedito nel loft di Cinecittà lei l’avrebbe apprezzata molto di più. Per questo motivo su IG ha scritto: “Questa ragazza sta diventando davvero ridicola”.

Il giudizio di Karina Cascella sull’ex gieffina

Chi conosce Karina Cascella sa perfettamente che è una donna diretta e dice ciò che pensa. Nelle ultime ore l’opinionista si è scagliata contro Rosalinda Cannavò, facendo presente l’incoerenza delle azioni di quest’ultima una volta terminato il Grande Fratello Vip 5.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è convinta che l’atteggiamento della 28enne messinese all’interno del loft di Cinecittà, era frutto di una strategia per vitare di finire in nomination, andando avanti fino alla fine. Per tale ragione l’ex di Salvatore Angelucci ha asserito: “Dentro le faceva comodo fare l’amichetta di tutti, poi dopo spara a destra e a sinistra”.

Rosalinda Cannavò nel mirino degli haters

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò è stata sommersa dalle critiche. Infatti, sui vari social network la 28enne messinese viene aspramente criticata per il tradimento ai danni del fidanzato Giuliano Condorelli ma anche per il suo atteggiamento con Dayane Mello.

Di recente l’attrice ha lanciato anche una frecciatina all’ex gieffina Stefania Orlando dopo che quest’ultima ha commentato una foto di Andrea Zenga. La siciliana ha asserito che certi complimenti li fa di persona e guardandolo negli occhi. Poi ha concluso il suo intervento così: “A buon intenditor poche parole”.