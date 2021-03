Pierpaolo Pretelli, colpo di scena: “Gregoraci aveva un compagno fuori dal GF Vip” (VIDEO)

Pierpaolo Pretelli vuota il sacco su Elisabetta Gregoraci

Nella nuova puntata di Casa Chi era presente un ospite d’eccezione, Pierpaolo Pretelli che si è classificato secondo al Grande Fratello Vip 5. Durante l’intervista il 30enne lucano ha confessato al pubblico social di aver scoperto che Elisabetta Gregoraci, durante il suo percorso nel programma di Canale 5, aveva un compagno fuori dal loft di Cinecittà ad aspettarla.

Una confessione che è arrivata dopo che il giornalista Gabriele Parpiglia ha approfittato della sua presenza per approfondire questa vicenda. “Lei ti ha mai detto guardandoti in faccia: “Io ho un compagno fuori, stop””, ha detto il braccio destro di Alfonso Signorini rivolgendosi all’ex Velino di Striscia la Notizia. A quel punto l’ex gieffino ha risposto così: “Non poteva dirmelo, perché magari voleva mantenere la questione privata. Ha un figlio. Io per rispetto ho voluto tutelarla”.

Il botta e risposta tra Pierpaolo e Gabriele Parpiglia

Ma non è finita qui, infatti Gabriele Parpiglia ha voluto sapere qualcosa di più della vicenda, con molta probabilità perché il giornalista è già in possesso di informazioni su Elisabetta Gregoraci, gli ha chiesto: “Quindi l0 hai scoperto fuori dalla Casa?”.

A quel punto il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5 ha replicato in questo modo: “L’ho scoperto fuori dalla Casa e dentro l’avevo capito, mi ero fatto un’idea per via di alcuni aerei che arrivavano…”. (Continua dopo il video)

Elisabetta Gregoraci stava insieme a Stefano Coletti?

Durante la puntata di Casa Chi è stata sganciata una vera e propria bomba mediatica. Un Stando alla conversazione tra Pierpaolo Pretelli e Gabriele Parpiglia, Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 da fidanzata e non da single come lei stessa ha più volte detto. Ma chi era la persona che avrebbe conquistato il suo cuore?

Con molta probabilità si tratta di Stefano Coletti, il famoso pilota. Lo stesso Parpiglia in un articolo realizzato tempo fa per Giornalettismo aveva menzionato il centauro. Tuttavia, la vicenda ha fatto sorgere un’altra domanda. Ma l’ex moglie di Flavio Briatore e il pilota, oggi, stanno ancora insieme o no? Al momento non si anno informazioni in tal senso.