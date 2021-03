Oroscopo 13 marzo 2021: alti e bassi per Cancro, Bilancia siate meno rigidi

L’Oroscopo del 13 marzo esorta i nati sotto il segno del Cancro a non perdere la speranza e la concentrazione. I nati sotto il segno della Bilancia, invece, dovrebbero essere un po’ più organizzati nel lavoro.

Previsioni 13 marzo da Ariete a Vergine

Ariete. Attenti a ciò che direte e farete nella giornata odierna. Specie la mattinata comincerà con un po’ di incomprensioni. Se vi sentite come un elefante in una stanza piena di cristalli, forse è meglio uscire e passare un po’ di tempo in più con voi stessi. Nel lavoro siete audaci, ma non sempre le cose vanno come ci si aspettava.

Toro. Non siete soliti avere grilli per la testa. A maggior ragione in questo periodo siete estremamente determinati e pratici. L’influsso di Urano vi renderà particolarmente espliciti e questo potrebbe far sorgere anche qualche piccolo conflitto in famiglia o con il partner. Cercate di essere un po’ più flessibili.

Gemelli. Avete un mondo dentro di voi, che spesso fate fatica a far venir fuori. Spesso tendete a sollevare una corazza per difendervi dagli altri e per diventare impenetrabili. L’Oroscopo del 13 marzo vi esorta ad abbassare le difese con le persone a cui tenete davvero in modo da tirare fuori il vostro carattere. Marte nel segno vi rende battaglieri nel lavoro.

Cancro. La vita è fatta di alti e bassi, la cosa importante è non perdere mai la consapevolezza di chi si è e di quello che si possa fare nella vita. Anche se avete ricevuto qualche piccolo rifiuto o qualche delusione non abbattetevi e, soprattutto, non mandate tutto all’aria. Dal punto di vista sentimentale, invece, dei nodi stanno per venire al pettine.

Leone. Siete tra i segni più orgogliosi dello zodiaco, pertanto, farete una grandissima fatica ad accettare i consigli delle altre persone. Tuttavia, se siete in difficoltà non esitate a chiedere aiuto ad una persona cara. In amore dovete porvi le domande giuste, mentre in campo professionale è giunta l’ora di guardare avanti.

Vergine. Dopo aver vissuto dei giorni un po’ turbolenti, a partire dalla giornata di oggi recupererete un bel po’ di buon umore. Soprattutto dal punto di vista sentimentale vi sentite estremamente sereni. In campo professionale, invece, potrebbero essere in atto delle valutazioni, pertanto, non esitate a prestare attenzione alle persone che vi circondano.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Importante in questo periodo creare una scala di priorità. Se siete molto impegnati, vi troverete bene facendo una scaletta delle cose maggiormente urgenti. Dal punto di vista sentimentale, invece, siate un po’ meno rigidi e lasciatevi andare con il partner. Se siete single, invece, potreste fare un po’ di fatica ad aprirvi.

Scorpione. Ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. I rapporti di coppia non subiranno particolari turbamenti. Anche se ci sono delle divergenze di opinione riuscirete a gestire il tutto in modo tranquillo in quanto vi sentite più sereni. In campo professionale, invece, è opportuno andare con ordine e non sovraccaricarvi di impegni.

Sagittario. Non è certamente tra i periodi più semplici vissuti nell’ultimo periodo. Ad ogni, dovete farvi forza perché a tutto c’è una soluzione. L’Oroscopo del 13 marzo vi esorta a trascorrere questa giornata con le persone che amate. Prendetevi una piccola pausa dal lavoro e se proprio non potete cercate di svolgere in fretta le questioni importanti, in modo da concedervi qualche momento di relax.

Capricorno. Buon momento per l’amore. Se state pensando di fare passi importanti, non esitate. Se siete single, invece, siate aperti alle nuove conoscenze e non pensate al passato, le minestre riscaldate non vi porteranno a nulla. In campo professionale vi sentite un po’ sotto pressione, ma non temete, questa sensazione passerà presto.

Acquario. Momento molto favorevole per coloro i quali svolgono mansioni che hanno a che fare con la sfera scientifica e tecnica. Siete lungimiranti e perspicaci. Tuttavia, cercate di non essere troppo rigidi e godetevi un po’ di più il presente. Se siete single approfittatene per fare nuove conoscenze.

Pesci. Oggi sarete pervasi da una ventata di romanticismo. Concentratevi di più sui rapporti di coppia e mettete da parte le questioni burocratica. Siete pieni di fantasia, pertanto, anche dal punto di vista professionale siete favoriti. Sarà davvero difficile non restare spiazzati dal vostro carisma nella giornata odierna.