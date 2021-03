Uomini e Donne, anticipazioni lunedì: Samantha prende una decisione, Maria sotto accusa

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di lunedì 15 marzo rivelano che si continuerà con il dibattito tra Gianni e Maria. Quest’ultima è stata pesantemente accusata dall’opinionista del programma, il quale non riesce proprio a credere alla sua buona fede.

Nella puntata odierna continueremo a vedere la lite tra loro e non solo. Al trono classico ci sarà una confessione inaspettata da parte di Samantha. A quanto pare la ragazza si sta guardando attorno anche tra i membri dei colleghi del trono over.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne

La puntata di lunedì 15 marzo di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, sarà molto movimentata. La scorsa messa in onda si è conclusa con un colpo di scena e una lite. Il primo avvenimento ha riguardato Roberto del trono over. Quest’ultimo è stato sbugiardato da una donna che starebbe frequentando. La dama in questione ha contattato la redazione del programma per svelare tutti i messaggi e le telefonate intercorsi tra loro durante i quali l’uomo le chiedeva di tenere segreta la loro conoscenza.

Dopo essere stato messo con le spalle al muro, Roberto è stato costretto ad andare via dal programma e lo ha fatto anche in un modo piuttosto alterato. Il protagonista, infatti, non ha neppure ringraziato e salutato la padrona di casa. In seguito, poi, c’è stata una lite molto accesa tra Maria e Gianni. Quest’ultimo ha accusato la donna di non essere affatto interessata al cavaliere Alessandro e di essere in studio solo per visibilità.

Anticipazioni lunedì 15 marzo

Tale discussione continuerà ad andare in onda anche nella puntata di lunedì di Uomini e Donne. Maria farà di tutto per convincere gli esponenti del programma della sua buona fede, ma gli attacchi pungenti di Gianni non faranno che compromettere la sua situazione. Per quanto riguarda il trono classico, l’unica di cui non si è ancora parlato nelle messe in onda precedenti è Samantha.

Quest’ultima racconterà ai presenti come stiano procedendo le sue frequentazioni. Ad ogni modo, la ragazza non potrà fare a meno di lasciare intendere di non essere rimasta particolarmente colpita da nessuno dei suoi corteggiatori. Samantha, piuttosto, sembrerà piacevolmente colpita da un esponente del trono over, stiamo parlando di Gero. Vi anticipiamo, infatti, che i due, molto presto, faranno anche un’esterna.