Patrizia De Blanck perde un dente in televisione durante un’ospitata

Patrizia De Blanck perde un dente ad Avanti un Altro anche di sera

Ad aprile dopo la chiusura di Live Non è la D’Urso Canale 5 trasmetterà degli appuntamenti speciali in prima serata di Avanti un altro. Durante l’ultima registrazione del game show di Paolo Bonolis, Patrizia De Blanck ha avuto un piccolo incidente di percorso. Nello specifico, mentre stava giocano con il padrone di casa, la Contessa romana ha perso un dente.

Non si tratta di un provvisorio, ma un dente vero e proprio. Naturalmente il timoniere del format ha approfittato della situazione per trasformare questo momento di grande imbarazzo per la nobildonna in un divertente siparietto che ha fatto sorridere tutti gli spettatori presenti in studio. Ovviamente questa scena il pubblico della rete ammiragli Mediaset avrà modo di vederla la domenica sera in primavera.

Il divertente racconto di Gabriele Parpiglia su Giornalettismo

Attraverso un articolo del giornalista ed autore televisivo Gabriele Parpiglia su Giornalettismo si è venuti a conoscenza dello spiacevole inconveniente che ha colpito la Contessa capitolina.

“Durante la registrazione di “Avanti un altro” con ospiti i concorrente dell’ultimo “GF vip” imprevisto in diretta per la contessa Patrizia De Blanck che proprio durante il suo ingresso, ha perso un dente. Alt. Un dente vero, non finto! Ha spiegato la Contessa. Una gag che poi è stata trasformata dal grande Paolo Bonolis in gag durata per tutta la puntata, con la Contessa che continuava a ripetere che il suo dente fosse vero, ma ormai perso”, ha scritto il braccio destro di Alfonso Signorini.

Patrizia De Blanck senza un dente alla semifinale del Grande Fratello Vip 5

Non solo nl game show di Paolo Bonolis Avanti Un Altro, la Contessa Patrizia De Blanck si era presentata senza un dente anche durante la semifinale della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

“Mi è cascato mentre mangiavo un biscotto, ma chi se ne frega, sono venuta anche così, non mi importa nulla. Era un dente mio, non capisco come sia potuto succedere. No Alfonso non era una capsula era vero, ma siccome io me ne frego va bene così e andiamo avanti“, ha detto la nobildonna romana con la sua simpatica che la contraddistingue.