Andrea Zelletta svela perché Natalia Paragoni ha diffidato il Grande Fratello Vip

Andrea Zelletta prende le difese di Natalia Paragoni

Un paio di mesi fa Natalia Paragoni ha fatto recapitare dal suo avocato una diffida al Grande Fratello Vip. Il motivo? Perché giorni prima erano state diffuse delle informazioni lesive a nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dove si parlava di presunti tradimenti di lei e un altro ragazzo durante una vacanza a Capri, ovviamente all’insaputa di Andrea Zelletta.

In quell’occasione Alfonso Signorini disse: “Questa sera il GF ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere delle risposte ai tuoi dubbi. Purtroppo lei ha rifiutata, non ce l’aspettavamo. Non è voluta venire a parlarti. Ti dico anche che ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. La sua richiesta ci ha colto di sorpresa e non me l’aspettavo una reazione così formale e dura, anche nei tuoi confronti. Il fatto che lei non voglia essere qui a guardarti negli occhi desta un po’ di stupore”.

L’ex tronista non crede alle voci del presunto tradimento della Paragoni

Indiscrezioni alle quali Andrea Zelletta non ha mai creduto. A distanza di qualche mese, intervistato a Casa Chi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha parlato della famosa diffida partita da Natalia Paragoni, sostenendo la decisione della donna che ama. L’ex gieffino ha detto che la fidanzata ha protetto la loro relazione ed ha fatto sì che non fosse messa in balia dell’onda mediatica che in quel momento potevo avere.

“E’ stata una sua scelta che io ho condiviso ed accettato. Ha subito tanti attacchi gratuiti per una donna di 23 anni, che può accusare una cosa del genere, è stata una mossa forte e di personalità. Difendere la propria relazione e non mandarla in pasto ai media è stata una cosa che non tutti avrebbero fatto ed io l’ho apprezzata”, ha fatto sapere il modello pugliese.

Andrea Zelletta e gli attacchi social su Natalia Paragoni

Ma non è finita qui. Infatti, nel corso della lunga intervista per Casa Chi, Andrea Zelletta ha continuato in questo modo: “Difenderla da cosa? Dalle tante bugie che stavano uscendo fuori. E siccome le bugie è vero che hanno le gambe corte, ma nell’immediato possono creare situazioni spiacevolissime… ha preferito fare così. I social media sono un mondo incredibile ma anche crudele che può portare scompensi”.

L’ex gieffino ha detto anche che in quel momento Natalia aveva bisogno di protezione e di lui, perché si è sentita attaccata senza pietà da persone che non conoscevano la verità. “Lei ha sofferto molto. E’ stata una mossa strana e difficile diffidare il Grande Fratello, ma alla fine è stata una mossa giusta”, ha concluso l’ex tronista.