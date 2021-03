Francesca Cipriani è in ospedale: ecco come sta dopo il nuovo intervento (FOTO)

Francesca Cipriani si mostra in una stanza d’ospedale: il motivo

La scorsa settimana Francesca Cipriani è stata ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso per annunciare di essere pronta a sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgica plastica. in quell’occasione l’ex Pupa ha detto che doveva sottoporsi ad un’operazione di liposcultura per farle perdere tutti i chili presi durante il periodo di lockdown e i mesi successivi. A distanza di qualche giorno l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha condiviso delle Stories sul suo profilo Instagram in cui si mostrava in una stanza d’ospedale immediatamente dopo l’intervento.

La soubrette abruzzese, sempre sul noto social network ha spiegato ai follower che l’operazione è andata bene. Naturalmente la ragazza è apparsa un po’ stanca perché deve riposare. Ma andiamo a vedere nello specifico com’è andata e le dichiarazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello.

L’ex Pupa si è sottoposta ad una liposuzione

E dopo aver annunciato a Pomeriggio Cinque la sua intenzione di sottoporsi ad una liposuzione per perdere dei chili in eccesso, Francesca Cipriani ha documentato il tutto su Instagram. La co-conduttrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa che giovedì ha informato a tutti coloro che la seguono sul social network che l’operazione chirurgica era imminente mentre il giorno successivo con delle Stories su IG ha detto: “Vi volevo salutare e rassicurare perché l’intervento è andata bene”.

Nonostante questa rassicurazione la soubrette abruzzese è apparsa particolarmente affaticata in viso preoccupando i follower. Per questo motivo, l’ex gieffina ha aggiunto con un’altra Storia con su scritto: “Sto bene ragazzi, devo solo riposare”. (Continua dopo la foto)

Francesca Cipriani si è fidanzata

Recentemente Francesca Cipriani ha svelato che finalmente ha trovato l’uomo della sua vita e che si è fidanzata con lui. Al momento però, la showgirl Mediaset non ha voluto rendere nota la sua identità.

Ma tornado al suo recente intervento di chirurgia plastica, non è escluso che una volta ripresasi totalmente, molto presto l’ex gieffina andrà nuovamente ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso per mostrare al pubblico la sua nuova forma fisica. Ovviamente non sono mancate le critiche da parte del popolo del web per le bizzarre iniziative della ragazza.