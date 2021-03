Dayane Mello censura sua figlia in diretta: “Non sono andata a scuola perché dovevamo fare il tampone” caos sul web

In queste ore sta impazzando sul web un video tratto da una diretta che Dayane Mello ha fatto con sua figlia Sofia, in cui la piccola si è lasciata scappare qualcosa di troppo. La modella, resasi conto della gravità della situazione, ha pensato bene di tapparle la bocca.

Peccato, però, che il video fosse in diretta e che coloro i quali erano collegati hanno avuto modo di sentire tutto. Sul web, infatti, è scoppiato il caos in poco tempo. Scopriamo per quale motivo.

Cosa ha detto la figlia di Dayane Mello in diretta

Di recente, Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid, pertanto, è costretta a non prendere parte all’Isola dei famosi, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di opinionista. Al momento non si sa per quanto tempo la donna sarà assente dal programma, sta di fatto che, per adesso, sarà sostituita da Tommaso Zorzi. Ad ogni modo, una volta venuta a galla questa vicenda, tutte le persone che hanno avuto contatti con lei di recente sono state costrette a mettersi in quarantena.

Tra di loro c’è anche Dayane Mello che, durante una diretta su Instagram con sua figlia, è stata costretta a censurare la piccola proprio perché ha rivelato dei retroscena sulla vicenda. La modella stava chiacchierando tranquillamente con i suoi fan quando la bambina ha comunicato a tutti che la mattina non fosse andata a scuola in quanto tutti i bambini si sarebbero dovuti sottoporre al tampone. (Continua dopo le foto)

La modella censura e scoppia il caos

Considerando che la Mello potrebbe essere positiva al Covid, avendo avuto contatti con Elettra, la donna ha pensato bene di non mandare a scuola la piccola in modo da non sottoporla al controllo. Considerando la delicatezza dell’argomento, però, Dayane Mello ha provato in tutti i modi a tappare la bocca di sua figlia durante la diretta, ma non ci è riuscita del tutto. I fan, infatti, hanno ascoltato le sue parole e si sono pesantemente indignati.

In molti hanno accusato la modella brasiliana di non avere rispetto delle altre persone in quanto sia lei sia sua figlia dovrebbero stare in isolamento domiciliare cautelativo. Con questo escamotage di far saltare il tampone alla bambina, invece, la donna avrebbe commesso un ‘azione molto grave. Al momento la diretta interessata non ha chiarito la vicenda fornendo la sua versione dei fatti. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.