Oroscopo 14 marzo 2021, classifica: ecco quali sono i segni più fortunati

L’Oroscopo del 14 marzo 2021 denota una giornata molto positiva e produttiva per alcuni segni. Altri, invece, potrebbero affrontare qualche piccola turbolenza. Ecco tutti i dettagli segno per segno.

Oroscopo primi sei segni

1 Ariete. Giornata molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo amore potrebbero restare spiazzati. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ci sono buone opportunità all’orizzonte. La fortuna è dalla vostra parte quindi, se state pensando di fare investimenti, approfittatene in questa settimana.

2 Leone. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, questa potrebbe essere l’occasione giusta per trovarla. Non esitate a farvi avanti. Anche nel lavoro ci sono buone notizie. Se eravate in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare quanto prima.

3 Scorpione. Periodo di svolta per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 14 marzo vi anticipa che sta per cominciare un periodo molto promettente per quanto riguarda il lavoro. Anche in amore ci sarà una bella ripresa. Come si suol dire, troverete la luce in fondo al tunnel.

4 Sagittario. Buon momento per risolvere delle questioni in sospeso. Se di recente avete avuto delle discussioni con il partner o con una persona a voi cara, presto le cose potrebbero risolversi in maniera positiva. Sul lavoro sta per andare in porto un progetto a cui stavate lavorando da tempo.

5 Gemelli. Opportunità in vista per i nati sotto questo segno. Non risparmiatevi e mettetevi in gioco anche per svolgere mansioni che credevate lontane dal vostro modo di essere. In amore potreste rimanere delusi da qualcuno, ma non temete, chi vale rimane, tutti gli altri sono solo da contorno.

6 Pesci. Periodo ibrido per quanto riguarda i sentimenti. Pe animare un po’ di più la vostra vita cercate di trascorrere qualche momento in più con le persone a cui tenete. Nel lavoro riposatevi perché a partire da domani ci saranno delle situazioni da gestire e non mancherà qualche piccola tensione.

Previsioni 14 marzo ultime sei posizioni

7 Toro. I nati sotto questo segno potrebbero vivere un momento di crisi con il partner o con una persona cara. Cercate di mantenere la calma perché a partire dai prossimi giorni si tornerà a respirare un clima più sereno. Nel lavoro siate meno rigidi e non applicatevi troppo su tutto quello che dicono o pensano gli altri.

8 Cancro. Cercate di mantenere la calma nei rapporti di coppia. Se non vi sta bene qualcosa che fa il partner non siate troppo duri nel manifestare il vostro punto di vista. In campo lavorativo, invece, è opportuno prestare un po’ di attenzione in più alla sfera economica.

9 Bilancia. L’Oroscopo del 14 marzo vi esorta a darvi una calmata. Siete un po’ troppo agitati, specie per quanto riguarda i rapporti di coppia. Cercate di non riversare tutte le colpe sul partner. Se qualcosa non va nel vostro rapporto non è solo colpa degli altri, forse avete una parte di responsabilità anche voi.

10 Acquario. Spesso siete restii a lasciarvi andare in amore, ebbene, questo è il momento di liberarsi di tutti i freni inibitori e di vivere con serenità la vostra vita sentimentale. Nel lavoro, invece, non siate frettolosi. Le soddisfazioni arriveranno, ma dovete essere pazienti.

11 Capricorno. Non è il momento adatto per pensare ad investimenti importanti. Dal punto di vista lavorativo ci saranno delle risposte positive a partire dalla fine del mese. Fino a quel momento cercate di mantenere un profilo basso e di non esporvi troppo. Adoperate lo stesso comportamento anche in amore.

12 Vergine. La giornata non comincerà esattamente nel migliore dei modi per quanto riguarda l’amore. Vi sentite un po’ trascurati e questo potrebbe spingervi a commettere delle sciocchezze. Dal punto di vista lavorativo, invece, è opportuno mantenere la calma, non siate frettolosi nelle decisioni.