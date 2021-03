Tommaso Zorzi ci prova con Oppini ma c’è la fidanzata collegata: “Vorrei sotterrarmi”

Tommaso Zorzi e la particolare diretta Instagram con Francesco Oppini

Sono passate un paio di settimane da quando le luci e le telecamere della casa del Grande Fratello Vip 5 si sono spente. Un reality show che dopo cinque mesi e mezzo ha visto trionfare Tommaso Zorzi. E a proposito di quest’ultimo che è tornato alla vita di tutti i giorni, dopo essersi riappropriato del suo account Instagram, ha iniziato a realizzare delle dirette con gli ex inquilini del loft più spiato d’Italia.

In una delle ultime live,, il rampollo meneghino ha fatto una lunga chiacchierata con l’amico speciale Francesco Oppini. Ricordiamo che il 25enne per l’imprenditore si è preso una vera e propria cotta, tanto da soffrire moltissimo quando il 38enne decise di lasciare il programma nel mese di dicembre. E proprio durante la diretta, l’influencer ha iniziato a provarci con il figlio di Alba Parietti. Ma quest’ultimo ha fatto presente al milanese che la sua fidanzata Cristina era collegata e stava seguendo il live.

Il rampollo ci prova con il figlio di Alba Parietti

Nello specifico, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono ritrovati a conversare attraverso una recente live su Instagram dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip 5. Una diretta, durante la quale il rampollo meneghino ha affermato il suo interesse nei confronti del figlio di Alba Parietti.

“Io ti ho adocchiato subito”, ha confessato l’influencer mettendo un po’ in imbarazzo l’amico che, per uscire da quella bizzarra situazione, gli ha detto che proprio in quell’istante era collegata anche la sua fidanzata Cristina. Ebbene sì, quest’ultima come tanti follower dei due ragazzi era interessata alla loro conversazione. Ovviamente, dopo tale rivelazione la reazione del ragazzo milanese non si è fatta attendere.

Alla diretta è collegata anche la fidanzata di Oppini

“Tra l’altro c’è anche Cristina collegata, salutiamo anche lei”, ha asserito Francesco Oppini per uscire un po’ dalla situazione di forte imbarazzo che si è creata nella diretta Instagram. “Ecco salutiamo Cristina…mi vorrei sotterrare due metri sotto terra con una pala”, ha detto Tommaso Zorzi dopo aver capito che la situazione si stava facendo sempre più bizzarra.

Infatti la fidanzata dell’ex gieffino attraverso il suo telefono stava seguendo il live le confessioni dei due ragazzi. A quel punto il figlio di Alba Parietti ha detto che molto presto dovranno organizzare una cena, in modo da tornare insieme tutti quanti per approfondire il loro rapporto d’amicizia.