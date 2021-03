Covid, Elettra Lamborghini peggiora: “Me la sono vista brutta, sento i polmoni strani” (FOTO)

Elettra Lamborghini ha il covid e lo ha scoperto qualche giorno fa. La cantante è profondamente angosciata per la notizia, specie perché ha dichiarato di essere sempre stata molto attenta.

Ad ogni modo, il suo sembra essere tra i casi più fortunati in quanto non sembra mostrare sintomi gravi, almeno fino a qualche ora fa. La protagonista, infatti, questa mattina ha fatto un annuncio che ha preoccupato molto i suoi fan.

Peggioramento per Elettra Lamborghini

Nel corso delle recenti Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha aggiornato i suoi followers in merito alle sue condizioni di salute. La donna ha mostrato tutte le cure a cui si sta sottoponendo ed è apparsa parecchio esasperata a causa della quarantena. Malgrado questo, però, è contenta di stare bene considerando che ci sono persone che hanno avuto sintomi ben peggiori. Tuttavia, nelle ultime ore, la protagonista ha accusato un malessere che non aveva mai provato prima.

Elettra ha raccontato una disavventura accaduta ieri sera. La donna credeva di stare bene, sta di fatto che aveva deciso di allenarsi un po’. Dopo pochissimi minuti di camminata, però, ha avvertito una sensazione stranissima ai polmoni. Nello specifico, ha detto di aver avuto l’impressione di avere molta aria all’interno, ma quando poi si è affaticata un po’, ha cominciato a stare male.

Il messaggio di sensibilizzazione sul covid

Per tale ragione, è stata costretta ad interrompere ogni genere di attività. Elettra Lamborghini, dunque, ha approfittato di questo inconveniente per sensibilizzare i suoi fan sul tema covid. In particolare ha detto che si tratta di una malattia davvero infame in quanto, quando meno te lo aspetti, può peggiorare inesorabilmente. Lei, infatti, si è spaventata moltissimo ed ha ammesso di essersela vista davvero brutta.

A seguito di questo imprevisto, dunque, la donna ha deciso di stare a riposo nell’attesa che passi questo periodo. Il suo ottimismo la porta a credere che nel giro di pochi giorni possa guarire e possa tornare alla vita di tutti i giorni. Allo scopo di riuscire nel suo intento, si sta sottoponendo a tutte le cure prescritte dal suo medico e sta prendendo molti integratori. Almeno per il momento, però, non sta vedendo grossi risultati, in quanto continua ad essere un po’ raffreddata e a non avere il senso del gusto e dell’olfatto.