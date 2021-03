Ilary Blasi gaffe a Verissimo: “Me lo faccio un clistere?” Silvia Toffanin in imbarazzo (VIDEO)

Nella puntata di sabato 13 marzo di Verissimo, Silvia Toffanin ha esordito con un’intervista a Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti è stata un vero fiume in pinea durante la chiacchierata, al punto da toccare anche argomenti molto intimi.

Tra le varie confessioni, infatti, la donna ha parlato dell’ansia che solitamente le prende prima di andare in scena con un programma. Il discorso, poi, è improvvisamente finito sui clisteri. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La gaffe di Ilary Blasi a Verissimo

Ilary Blasi si è lasciata molto andare durante l’intervista a Verissimo. La donna ha esordito con il botto parlando della nuova edizione dell’Isola dei famosi, che comincerà lunedì 15 marzo. Silvia le ha chiesto come si senta a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata e Ilary ha detto che fino a lunedì non si farà prendere dall’ansia. Essa si manifesta pochi minuti prima di andare in scena. In quei momenti, le prendono dei forti mal di pancia a seguito dei quali è solita chiedersi se sia o meno il caso di farsi un clistere.

Subito dopo aver pronunciato questa frase, la padrona di casa si è portata le mani sul viso in segno di sconcerto. La Blasi, allora, resasi conto di aver detto qualcosa di troppo, ha chiesto alla sua interlocutrice di tagliare quella scena. La Toffanin, però, ha negato, ed ha detto che nel suo programma non si fanno tagli e censure di nessun genere. Dopo questa piccola gaffe, poi, il clima è tornato più serio. (Continua dopo il video)

Spoiler sull’Isola dei famosi

Silvia, infatti, ha mostrato alla sua ospite di Verissimo Ilary Blasi alcuni videomessaggi di persone molto vicine alla conduttrice. Quando l’attenzione si è spostata sui genitori della showgirl, quest’ultima ha avuto un momento di commozione e si è lasciata sfuggire qualche lacrima. In seguito si è tornati a parlare del reality show di Canale 5 e la moglie di Francesco Totti ha fatto delle altre confessioni. Nel dettaglio ha confermato che tra gli opinionisti ci sarà anche Tommaso Zorzi.

Quest’ultimo, inoltre, sta lavorando ad un progetto parallelo all’isola dei famosi, che andrà in onda su Mediaset Play. In merito ad Elettra, invece, la donna sarà in collegamento da casa in quanto affetta da Covid. Ilary, poi, ha annunciato di essersi imposta di assumere un atteggiamento molto più dolce e materno nei confronti dei naufraghi. Ci riuscirà?