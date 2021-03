Stefania Orlando spara a zero: “Dayane Mello? Una delusione: è falsa e livorosa”

Stefania Orlando e il suo ritorno alla normalita dopo il GF Vip 5

Sono passate un paio di settimane dalla finalissima del Grande Fratello Vip 5 con la vittoria di Tommaso Zorzi. Tutti gli ex gieffini sono tornati alla vita di tutti i giorni, tra questi anche Stefania Orlando che dopo quasi cinque e mezzo ha riabbracciato il marito Simone Gianlorenzi e la sua cagnolina. Ovviamente non sono mancate le interviste sia in televisione, ovvero Verissimo e Live Non è la D’Urso, ma anche per la carta stampata.

E proprio a Chi, al magazine diretto da Alfonso Signorini la bionda conduttrice a sparato a zero sulla quarta classificata del reality show di Canale 5: Dayane Mello. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto contro la modella brasiliana. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha raccontato l’ex volto Rai.

Le parole al veleno contro Dayane Mello

L’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Stefania Orlando ha parlato degli equilibri che si erano instaurati nella casa del Grande Fratello Vip 5. La bionda conduttrice non è stata per niente diplomatica. Infatti, se per Tommaso Zorzi ha speso delle parole al miele, con cui ha avuto un colpo di fulmine ovviamente dal punto di vista amichevole, non si può dire lo stesso per Dayane Mello.

Infatti, con la modella brasiliana sono stati diversi i momenti in cui hanno discusso durante il reality show di Canale 5. “Mi ha deluso”, ha sentenziato la moglie di Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando delusa da Maria Teresa Ruta

Ma non è finita qui. Infatti, nel corso della lunga intervista per il noto settimanale di gossip Chi, Stefania Orlando ha continuato così: “Ha sempre detto che la sua vittoria più grande sarebbe stata sbattermi fuori, poi ha sfidato Pierpaolo a un passo dal podio e non me”. Oltre alla modella sudamericana, la bionda conduttrice è rimasta particolarmente delusa da un’altra ex gieffina: la giornalista Maria Teresa Ruta.

“Nel gioco l’ho sempre difesa e protetta, dopo l’eliminazione è stata livorosa”, ha asserito la moglie di Simone Gianlorenzi. Mentre per il suo percorso nel programma condotto da Alfonso Signorini, l’ex gieffina ha detto: “Non ho mai barato, mai ferito e mai rinunciato a dire la verità”.