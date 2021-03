Patrizia De Blanck attacca Barbara D’Urso e dice la sua sulla vittoria di Zorzi: “In realtà il GF Vip l’ho vinto io”

Patrizia De Blanck su Stefania Orlando

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip ricorderà sicuramente che Patrizia De Blanck non ha per nulla preso bene la nomination fatta da Stefania Orlando nei suoi confronti. Infatti, quando era ancora nella casa di Cinecittà la Contessa aveva meditato vendetta.

“Quello che ha fatto non mi è piaciuto. Nella scorsa puntata mi veniva vicino dicendo di non nominarla. Io questa volta le ho detto che non l’avrei nominata e mi nomina lei? Ragazzi non è una cosa da ridere. Adesso io le levo la mia amicizia. Poi quella viene con aria contrita a dirmi che le dispiace? Ma che ca**o, ma vai a fare in cu**. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo. Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento””, aveva detto la nobildonna romana.

La Contessa ha cambiato idea su Stefania

Nell’ultimo numero del magazine Vero è contenuta una lunga intervista a Patrizia De Blanck. E in quell’occasione la Contessa ne ha avute un po’ per tutte. Inoltre, la nobildonna capitolina ha rivelato di aver cambiato idea ed ha perdonato Stefania Orlando. “Ammetto di esserci rimasta male perché Stefania faceva l’amica con me. Per simili sciocchezze io perdono sempre“, ha asserito l’80enne.

Quest’ultima però sembra essere sempre arrabbiata con Barbara D’Urso, infatti dalla sua uscita dalla casa non più andata nelle sue trasmissioni. “Faceva l’amica con me e invece non mi è piaciuto il suo comportamento. Non mi è piaciuto questo suo modo di fare. Gli amici non si trattano così“, ha detto l’ex gieffina.

Patrizia De Blanck contro la D’Urso e dice la sua su Tommaso Zorzi

Quindi Patrizia De Blanck è rimasta dello stesso pensiero dello scorso dicembre. In quell’occasione la Contessa ha detto di non aver perdonato Barbara D’Urso, ma non per le sue immagini senza abiti ma perché secondo lei le voleva fare un trappolone. Ovvero di aver chiamato tutte le persone, sparlando della sua famiglia e non solo.

“Cosa che dopo abbiamo ampiamente dimostrato, la verità è venuta a galla. Perché tu non puoi rispondere quando stai dentro al GF Vip, mentre fuori stanno facendo le peggio cose per cercare di distruggere la tua immagine, la famiglia, le cose ecc. Grazie al cielo c’era mia figlia che ha saputo rispondere, abbiamo tutte le documentazioni, tutte le cose e così l’hanno piantata. Questa cosa proprio non mi è andata giù”, ha asserito l’ex gieffina. Mentre sulla vittoria di Tommaso Zorzi al GF Vip 5, la donna ha detto: “Ha meritato Tommaso Zorzi…Ma in realtà l’ho vinto io“.