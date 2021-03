Carlotta Dell’Isola molto spaventata: “Ho già contattato i miei avvocati”

Carlotta Dell’Isola replica alle varie critiche ricevute dopo il GF Vip 5

Sia il pubblico che il conduttore del Grande Fratello Vip 5 sono rimasti particolarmente delusi del percorso di Carlotta Dell’Isola all’interno della casa più spiata d’Italia. La ragazza infatti, nei mesi rimasti lì dentro si è fatta vedere pochissimo ma una volta uscita ha iniziato a tuonare contro alcuni ex gieffini e addirittura ha replicato ad Alfonso Signorini.

“Onestamente ci sono rimasta male per tutto quello che riguarda i miei capelli. Per ciò che hanno detto anche sui social, hanno creato il panico. Mai avrei immaginato che un’extension facesse parlare così tanto. Dai è scoppiato il delirio per le mie extension. La gente esagera, però non mi è piaciuto. Io sono la prima che si prende in giro da sola e sono molto auto ironica“, ha asserito l’ex concorrente di Temptation Island rivolgendosi a coloro che l’hanno criticata per le extension.

L’ex gieffina parla delle sue extension

Ma non è finita qui, infatti Carlotta Dell’Isola in merito alla sua acconciatura ha anche replicato a tutti coloro che hanno trovato solo ora dei soldi per potersi permettere Federico Fashion Style.

“Io e Federico siamo amici da quando avevo dieci anni, è uno dei miei più grandi amici da sempre. Siamo sempre usciti insieme, anche con Nello e Letizia. I famosi leoni da tastiera scrivono ‘ti serviva il Grande Fratello per andare da Federico’. No, sono sempre andata da Federico“, ha detto l’ex gieffina romana.

Carlotta Dell’Isola annuncia azioni legali contro le fan di Zenga

Intervistata dal format Nuova Era, condotto da Matteo Bortone e Chiara Federici, l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola ha anche riferito di aver preso provvedimenti legali contro le sostenitrici di Andrea Zenga. Il motivo? Perché queste ultime l’hanno minacciata dopo alcune sue affermazioni sul nuovo fidanzato di Rosalinda Cannavò.

“Hanno minacciato me e mia madre. Mi sono molto spaventata. Mi sono affidata ai miei legali. Hanno tutto in mano i miei avvocati. Ho chiamato il mio agente in lacrime“, ha detto la ragazza. Tutto era partito da una risposta che Carlotta aveva dato ai suoi follower: “Cosa penso di Andrea Zenga? Predica bene e razzola male. Finto come pochi. L’amicizia non sa neanche cos’è. Noioso”.