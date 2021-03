Giulia Salemi smielata su Tommaso Zorzi: “Sta cambiando il sistema televisivo, si merita tutto il successo che ha”

Giulia Salemi elogia Tommaso Zorzi

Nei vari appuntamenti social con la pagina Instagram Chi ultimamente ci sono state alcune interviste a degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Tra le tante quelle di Giulia Salemi che ha speso delle parole al miele sul vincitore Tommaso Zorzi.

Dopo aver dichiarato che le piacerebbe ricucire il rapporto con il rampollo meneghino, anche se lui recentemente l’ha da poco defollowata da IG, lo ha elogiato parlando addirittura di un 25enne che fa da apripista a tutta una nuova generazione.

“Chi mi conosce sa che sono sincera quando dico che sono molto contenta del suo successo, perché se lo merita. Lui è super talentuoso e penso che stia cambiando un po’ il sistema televisivo perché ha un linguaggio tutto tuo e sta facendo da apripista a tutta una nuova generazione, sono contenta per lui perché se lo merita, oggettivamente!”, ha detto l’influencer italo-persiana. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha detto la figlia di Fariba.

L’influencer dice la sua sul ruolo di Zorzi come opinionista all’Isola

Ma non è finita qui. Infatti nel corso della lunga intervista nella live Instagram del magazine Chi, l’ex gieffina Giulia Salemi ha commentato l’imminente ruolo di Tommaso Zorzi come opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 che prende il via il 15 marzo 2021. “Tommaso ha lasciato il segno, quindi ad oggi è più l’Isola che ha bisogno di Tommaso che Tommaso dell’Isola, secondo me si divertirà”, ha fatto sapere la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi vuole ricucire i rapporti con Tommaso Zorzi

Intervistata dal magazine Chi, Giulia Salemi ha espresso il suo desiderio di fare pace con Tommaso Zorzi. I due dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 avevano iniziato col piede sbagliato, poi hanno stretto di nuovo per poi allontanarsi a poche settimane dalla finalissima.

“Con Tommaso Zorzi penso che semmai ci dovesse essere un incontro dovremmo farlo tra di noi senza telecamere anche se ad oggi c’è una chiusura totale da parte sua, da ciò che percepisco. Non ho mai detto di essere la sua migliore amica ma l’ho definito sempre un mio caro amico, abbiamo amici in comune e programmi televisivi fatti insieme”, ha concluso la modella italo-persiana.