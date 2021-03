Isola dei Famosi, il dramma di Vera Gemma: “Ho bisogno di lavorare, non navigo nell’oro e ho un figlio da mantenere”

Vera Gemma a L’Isola dei Famosi 15 per necessità

Nel nuovo numero del magazine Grand Hotel è contenuta una lunga intervista a Vera Gemma, prossima naufraga de L’Isola dei Famosi 15. La figlia del grande attore Giuliano Gemma ha spiegato per quale motivo ha accettato la proposta della produzione Magnolia e Mediaset di partecipare al reality show di Canale 5 che si svolge in Honduras. La donna ha esordito che ha bisogno di lavorare.

“Mi piacerebbe molto tirarmela e dire che vado all’Isola per vivere un’esperienza estrema. Ma non sarei sincera: la verità è che ho bisogno di lavorare, perché, nonostante il mio cognome, non navigo nell’oro e ho un figlio piccolo da mantenere”, ha riferito Vera alla nota rivista. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha confessato.

La donna parla del padre Giuliano Gemma

Intervistata dal periodico Grande Hotel, Vera Gemma ha aggiunto anche che con la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2021 vorrebbe farsi conoscere in vesti diverse da quelle che la vogliono solo come la figlia del noto attore di film western all’italiana.

“Sono onorata di essere la figlia di Giuliano Gemma, ma sono stanca di dover sentire e leggere che non sono all’altezza della sua bellezza. Non si decide come si nasce: quello che non mi piaceva me lo sono rifatto e adesso vivo serenamente il mio aspetto fisico”, ha rivelato la neo naufraga del reality show condotto da Ilary Blasi.

Vera Gemma accusata di essere una donna troppo rifatta: la sua replica

Purtroppo, come accade a tutti i figli di artisti, anche su Vera Gemma ci sono una marea di pregiudizi. In particolare, la donna viene spesso criticata ferocemente sul web per via dei ritocchini estetici.

Infatti, c’è chi la vede come una donna molto rifatta. “Sembra che io sia la donna più rifatta d’Italia. Ed è anche per combattere questi pregiudizi su di me, che vado all’Isola. Voglio far vedere a tutti chi é veramente la figlia di Giuliano Gemma”, ha concluso la figlia di Giuliano Gemma a Grand Hotel, pronta ad affrontare questa nuova avventura televisiva. Ovviamente offese che feriscono moltissimo la diretta interessata. Il pubblico cambierà opinione su di lei? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.