Sabrina Ferilli e la mancata maternità: “Non mi sono sentita di avere figli”

Sabrina Ferilli ospite a Verissimo di Silvia Toffanin

Sabato scorso, nel nuovo appuntamento di Verissimo tra i tanti ospite del salotto di Silvia Toffanin c’era anche Sabrina Ferilli. L’attrice romana che potrebbe essere una delle giurate del Serale di Amici 20, ha aperto il suo cuore parlando della sua vita privata e lavorativa.

In più, la cara amica di Maria De Filippi si è soffermata a lungo anche sul fatto di non avere avuto figli. La mancata maternità, tuttavia, non è stato un peso per il volto di Tu sì que vales. Ma andiamo a vedere cos’altro ha dichiarato la professionista capitolina.

Sabrina Ferilli e i figli mancati

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Sabrina Ferilli ha ripercorso la sua infanzia, l’amore per il suoi genitori, il suo lavoro e soprattutto il fatto di non essere diventata madre. “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata“, ha spiegato l’attrice romana nello studio vuoto di Verissimo.

Le dichiarazioni su L’amore strappato

Anche se non è mai stata madre, Sabrina Ferilli si è perfettamente calata nella parte nella mini serie L’amore strappato, andata in onda in replica qualche settimana fa su Canale 5. L’attrice romana, in quell’occasione ha interpretato una donna molto coraggiosa a cui è stata portata via con la forza la figlia per un gravissimo errore giudiziario.

“Emotivamente ha significato tanto. È una storia vera, il dolore diventa più tangibile, più concreto, ma ho fatto però attenzione a non dare l’immagine di una donna che fosse contro la giustizia o che avesse da rivendicare un torto verso un giudice o un magistrato.

Perché mi piace pensare che anche un errore mostruoso come questo possa essere fatto in buona fede per la tutela di un minore“, ha dichiarato la giurata di Tu sì que vales in un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per il magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Ricordiamo che da mercoledì 24 marzo la Ferilli sarà di nuovo sul piccolo schermo con una nuova fiction ‘Svegliati amore mio’.