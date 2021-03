DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 16 marzo: Can e Sanem babysitter

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso martedì 16 marzo 2021, il pubblico italiano continuerà ad assistere agli stratagemmi degli amici di Sanem per farla tornare tra le braccia del suo amato Can.

I due chiederanno alla scrittrice di prendersi cura di una bambina che è figlia di una sua amica. Successivamente chiameranno anche il fotografo con una scusa per fargli passare insieme la serata. Il piano della coppia funzionerà, infatti il Divit e la Aydin si riavvicineranno.

Il piano di Mihriban e Aziz per far rimettere insieme Can e Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 martedì 16 marzo rivelano che Mihriban e Aziz, nel tentativo di far rimettere insieme Can e Sanem, organizzeranno un nuovo piano. Nello specifico, il signor Divit e la sua vecchia fiamma porteranno a casa della Aydin una bambina che lei avrebbe dovuto accudire in una determinata sera per fare un grosso piacere ad un’amica.

A quel punto i due chiederanno alla scrittrice di fare da babysitter alla piccola, dicendole che loro andranno a cena fuori. Naturalmente la sorella di Leyla non si tirerà indietro e accetterà immediatamente di prendersi cura della bambina.

Can e Sanem si prendono cura della piccola Kiraz

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer- Le Ali del Sogno dicono anche che successivamente Mihriban chiamerà al telefono Can e gli farà credere di essersi dimenticata di dire una cosa a Sanem riguardo alla bambina e purtroppo non riesce a rintracciarla. Il Divit si recherà a casa della scrittrice per farle avere il messaggio da parte della sua sua cara amica.

Una volta arrivato nell’abitazione della sua ex fidanzata, il fotografo la troverà impegnata con la piccola Kiraz, di conseguenza lui si offrirà di darle un aiuto. I protagonisti della soap opera turca trascorreranno una bellissima e serata insieme, improvvisandosi genitori. Grazie al piano del padre Aziz e della sua nuova compagna Can e Sanem si riavvicineranno sempre di più. In particolare i due dimostreranno di sognare ancora un futuro insieme.