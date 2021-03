Oroscopo 15 marzo 2021: buone opportunità per Gemelli e Pesci

L’Oroscopo del 15 marzo esorta alcuni segni a cogliere le occasioni al volo, tra questi ci sono i Gemelli e i Pesci. Altri segni, invece, dovrebbero essere un po’ più cauti. Ecco tutte le previsioni nel dettaglio.

Previsioni 15 marzo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna entra nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente reattivi e suscettibili. C’è il rischio di incorrere facilmente in discussioni e, allo stesso tempo, è alta la capacità di fare pace. Tuttavia, attenzione alle persone con le quali vi rapporterete perché non tutti sono come voi.

Toro. In questo momento c’è un po’ di piattezza dal punto di vista sentimentale. Il vostro cuore non sembra pronto a mettersi in gioco. Se, invece, siete in coppia, potrebbe risentirne la passione. Cercate di trovare il modo per riaccendere una miccia all’interno del vostro rapporto.

Gemelli. Periodo molto fortunato per quanto riguarda i nuovi inizi. L’Oroscopo di lunedì 15 marzo vi esorta a non avere paura e a cimentarvi in nuovi rapporti o nuove avventure professionali. Credete di più in voi stessi e siate meno logorroici e più pratici. Sul lavoro ci sono novità.

Cancro. La giornata odierna è da prendere con maggiore diplomazia. Se si presenteranno degli inconvenienti o degli intoppi fastidiosi, reagite con calma. Evitate le discussioni, specie in campo familiare. Per quanto riguarda il lavoro, invece, bisogna essere capienti. Nessun traguardo si raggiunge con facilità.

Leone. I nati sotto questo segno sono un po’ tesi e agitati. Evitate di invischiarvi in questioni che non vi riguardano direttamente. Sul lavoro è necessario prendere delle decisioni, ma siete un po’ confusi. Stessa situazione si potrebbe presentare anche dal punto di vista sentimentale.

Vergine. Se di recente avete avuto dei disguidi con qualcuno, oppure vi siete sentiti traditi o feriti, non tenetevi tutto dentro ma affrontate la situazione con chiarezza e semplicità. La sincerità è sempre la chiave del successo. Nel lavoro è necessario fare un po’ di ordine, forse avete trascurato troppe cose in questi giorni.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non azzardate troppo in questi giorni. Dal punto di vista lavorativo ci sono delle belle novità, ma è opportuno guardarsi attorno, non tutti giocano in modo pulito nei vostri confronti. Per quanto concerne l’amore, invece, le relazioni in crisi potrebbero andare verso una decisione definitiva.

Scorpione. Buon momento per cominciare nuovi progetti e per mettere in pratica quello a cui stavate lavorato da tempo. Se siete alla ricerca di nuove opportunità questo potrebbe essere il periodo adatto. In campo sentimentale, invece, vi sentite molto legati ad una persona, ma cercate di non esserne dipendenti.

Sagittario. L’Oroscopo del 15 marzo vi esorta ad essere più intraprendenti in campo professionale. Spesso avete delle ottime idee, ma evitate di metterle in pratica per paura del giudizio altrui. Ebbene, questo è un periodo molto fortunato sotto questo punto di vista, pertanto, non abbiate timori.

Capricorno. In questo periodo non state certamente affrontando il periodo più sereno della vostra vita. Ad ogni modo, cercate di riprendere in mano la situazione e di essere più ottimisti. Gli alti e bassi fanno parte della nostra esistenza, pertanto, prendetevi sempre il buono quando arriva e godetevelo.

Acquario. Se avete appena cominciato una relazione ci sono ottime probabilità che essa possa decollare. Se, invece, siete single, allargate i vostri orizzonti perché l’amore è nell’aria. Nel lavoro, invece, dovete essere un po’ più cauti. Occhio soprattutto alla sfera finanziaria.

Pesci. Ottime opportunità per quanto riguarda il lavoro. Tenete gli occhi ben aperti se siete alla ricerca di un impiego o di un cambiamento. In amore, invece, cercate di non trarre subito le conclusioni, ma agite con maggiore razionalità. Questo è il momento giusto per pensare al futuro.