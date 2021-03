Maria Teresa Ruta, stronca Giulia e Pierpaolo: “Non una coppia vera”

Maria Teresa Ruta dice la sua su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Maria Teresa Ruta e soprattutto la figlia Guenda Goria sono rimaste particolarmente deluse perché la giornalista non è arrivata alla finalissima del Grande Fratello Vip 5. Ora però, una volta che il reality show si è concluso con la vittoria di Tommaso Zorzi, in una recente intervista rilasciata al magazine Mio, la conduttrice ha fatto il punto su quanto è rimasto di vero dopo la conclusione del programma condotto da Alfonso Signorini.

Ad esempio, sulla coppia nata all’interno della casa di Cinecittà, ossia quella composta da Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, la donna nutre dei dubbi. Per questo motivo ha detto: “Non sono ancora una coppia vera, ma insieme sono molto carini”. Secondo la Ruta l’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana dovranno superare il duro test al quale li sottoporrà la vita di tutti i giorni. Ma andiamo a vedere cos’altro ha dichiarato.

La giornalista smentisce un ritorno di fiamma con Amedeo Goria

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 e anche quella della sua primogenita Guenda Goria, Maria Teresa Ruta più volte è tornata a parlare del suo matrimonio naufragato con il giornalista sportivo Amedeo Goria. Al termine del reality show di Canale 5, sul web hanno iniziato a circolare delle indiscrezioni che vorrebbero l’ex gieffina ancora innamorata di lui.

Ora, nel corso dell’intervista al periodico Mio, l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva ha voluto fare una precisazione: “In rete si dicono tante cose. Assolutamente no: sono molto grata per il percorso fatto insieme, abbiamo due figli fantastici che non mi ha mai portato via”.

Maria Teresa Ruta delusa dalle persone che riteneva amici

Oltre a quella fatta per il magazine Mio, recentemente Maria Teresa Ruta ha rilasciato un’altra intervista. In quell’occasione l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 aveva rivelato di essersi sentita invisibile.

Ora invece, la madre di Guenda Goria ha detto di essersi sentita tradita, all’interno del loft più spiato d’Italia, soprattutto da quelli che riteneva più vicini: “Mi hanno votato tutti, ci ero abituata. L’unica cosa che mi ha fatto restare male è che Tommaso Zorzi non ha avuto il coraggio di dirmelo”.