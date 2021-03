Belen Rodriguez senza reggiseno da Maria De Filippi, ma poi si pente: “Chiedo scusa” (VIDEO)

Belen Rodriguez ospite a C’è Posta per Te

Erano parecchie settimane che Belen Rodriguez non appariva sul piccolo schermo. Ultimamente la soubrette argentina è al centro dell’attenzione per la sua seconda gravidanza. Infatti, recentemente la donna ha mostrato l’ecografia della bambina che aspetta dal suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Nella serata di sabato, però, la modella sudamericana è stata ospite a C’è Posta per Te, il people show di Maria De Filippi, giunto alla sua ultima puntata.

L’ex moglie di Stefano e Martino ha ricevuto un invito da parte di Luciana Littizzetto. La madre di Santiago si è presentata in trasmissione con un vestito particolarmente trasparente, che metteva in bella evidenza le sue forme. Inoltre, non è passato inosservato, soprattutto alla comica torinese, che Belen non indossava il reggiseno.

La soubrette argentina si presenta senza reggiseno

Nello specifico, qualche istante dopo essere entrata nello studio di C’è Posta per Te, la comica piemontese ha immediatamente fatto notare agli spettatori presenti sul posto e anche a Maria De Filippi, che Belen Rodriguez fosse senza reggiseno. La reazione di quest’ultima non è tardata ad arrivare che ha risposto così: “Era proprio quello il mio intento, farli vedere. Ho provato il reggiseno e non stava bene. Ho scelto di entrare così”.

In poche parole la soubrette argentina non ha avuto nessuna esitazione ad affermare la sua scelta nell’indossare quell’abito che le calzava a pennello solamente senza biancheria intima. Anche sui vari social network, l’ospitata della sudamericana nel people show di Canale 5 non è passata inosservata. Inoltre qualche minuto dopo la modella ha fatto letteralmente impazzire gli internauti quando ha deciso di realizzare un balletto sexy.

Le critiche del popolo del web

Gran parte dei suoi sostenitori le hanno scritto di essere molto bella. Tuttavia non sono mancate nemmeno delle feroci critiche e i commenti al vetriolo, da tutti coloro che hanno ritenuto inadatto un abito del genere per recarsi al people show di Maria De Filippi.

Per questo motivo, dopo la messa in onda della storia che l’ha vista protagonista con gemma Galgani, Andreas Muller e Veronica Peparini, la donna ha commentato la clip del suo balletto provocante ha scritto: “Chiedo scusa!”. In poche parole l’ex moglie di Stefano De Martino è come se fosse pentita della scelta fatta. Ecco il video in questione: