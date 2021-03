Uomini e Donne, anticipazioni del 15 marzo: Samantha sceglie Gero

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Venerdì scorso il pubblico di Canale 5 ha assistito ad una segnalazione ai danni di Roberto, cavaliere siciliano del Trono over. L’uomo ha omesso di essere già impegnato e una fonna ha chiamato in trasmissione per snadcherarlo.

Il diretto interessato ha negato, ma alla fine ha lasciato lo studio. Cosa accadrà nella puntata di lunedì 15 marzo 2021? Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, svelano che Gianni Sperti avrà l’ennesima forte discussione con la dama Maria. Mentre la tronosta Samantha prenderà una decisione inaspettata. Di cosa si tratta? Per scoprirlo continuate a leggere le anticipazioni.

Gianni litiga con Maria

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che la discussione tra Maria e Gianni Sperti continuerà ad andare in onda anche oggi. La dama farà di tutto per convincere tutti protagonisti del dating show di Maria De Filippi della sua buona fede. In tutto questo il collega di Tina Cipollari attaccherà nuovamente tanto che faranno compromettere la sua situazione. La donna abbandonerà il programma di Canale 5 come ha fatto Aurora Tropea?

Samantha si frequenta col cavaliere Gero

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che Samantha: dopo l scorso appuntamento ha deciso di incontrarsi con Gero. I due hanno fatto una chiacchierata e si sono detti interessati l’uno all’altra.

Il siciliano poi la stessa sera è uscito con Lara. In trasmissione Ugo e Alessio si risentiranno, Alessio in particolar modo. Entrambi poi andranno a parlarle durante i balli. A quel punto interverrà Armando Incarnato che attaccherà Samantha e tacciandola di incoerenza. Il motivo? Per il fatto che Alessio e Gero sono molto diversi sia dal punto di vista fisico che caratteriale. Dunque insinuerà che la tronista non sia interessata realmente ad Alessio.

Ovviamente la diretta interessata ci andrà contro affermando che il suo prototipo sarebbe Gero, ma Alessio la prende molto caratterialmente. Gianni sosterrà che il napoletano si stia solo vendicando dell’intervento di Samantha contro di lui nelle scorse puntate. Poi scenderanno due ragazze per Gero ma lui le manderà via.