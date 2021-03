Furgoni: ecco i modelli più richiesti dalle imprese per il noleggio

Le attività commerciali hanno sempre necessità di poter disporre di un mezzo di trasporto efficiente e pratico. In questo senso i furgoni risultano una delle soluzioni ottimali. Date le loro caratteristiche nel tempo si sono affermati alcuni modelli che più di altri sono in grado di rispondere a richieste specifiche. Indagare quali sono le proposte più richieste dalle aziende con la formula noleggio può essere utile per individuare l’offerta più indicata.

Furgoni e veicoli commerciali rappresentano alcuni degli strumenti più rilevanti per poter condurre con profitto il proprio business. Le esigenze possono essere diverse, così come i settori a cui si può guardare, ma alcune chiavi significative rimangono immutate. Ecco perché con il passare degli anni sono stati individuate una serie di proposte che più di altre sanno sostenere gli imprenditori e i loro team.

Conoscere i modelli più efficaci suggeriti nella versione del servizio a noleggio permette inoltre di usufruire in tempi rapidi di profondi vantaggi. In Italia sussistono molteplici offerte che si configurano come degne di nota. Ogni regione presenta quindi un’ampia gamma di opportunità.

Ad esempio in Emilia Romagna, in particolare a Modena, le imprese appartenenti al settore della logistica sono in continuo sviluppo e ciò comporta un aumento della richiesta di veicoli professionali.

Per usufruire di un servizio di Noleggio Furgoni a Modena caratterizzato da professionalità e qualità è possibile rivolgersi a realtà come Giffi Noleggi, che mette a disposizione delle aziende un ampio numero di soluzioni per soddisfare qualsiasi genere di necessità professionale.

Conoscere le proprie necessità per operare la scelta

Prima di indagare più da vicino i modelli di furgone a cui guardare è importante segnalare quali fattori possono orientare la scelta finale dell’azienda. Innanzitutto può essere importante valutare quali sono le tipicità del campo in cui opera l’impresa.

A questo poi si aggiunge anche il dettaglio dell’operatività consueta portata avanti dall’imprenditore e dal team. È dall’analisi mirata delle situazioni concrete che è perciò possibile tracciare un quadro chiaro dello scenario in cui ci si trova a muoversi.

La raccolta delle informazioni e la comparazione dei dati permettono allora di trovare il match perfetto con un veicolo che sappia essere un vero sostegno per il business. Questo perché così come ogni situazione è differente, anche i furgoni disponibili differiscono per peculiarità e performance. Scegliere quello che combacia con le reali necessità aziendali permette quindi di ottenere un supporto performante alla produttività quotidiana.

I furgoni consigliati per le aziende

Tornando alle diverse possibilità il primo caso da citare è associabile al furgone Cubo Centinato con sponda idraulica. Una particolarità è data dalle sue caratteristiche tecniche. Nello specifico il mezzo si contraddistingue per la portata pari a 1.300 chilogrammi e un volume di 17 metri cubi. In aggiunta vengono garantiti tre posti per le persone e la presenza di una porta laterale molto pratica.

Un altro modello interessante è poi costituito dal furgone mini van NV200. Quest’ultimo si caratterizza per la portata per un massimo di 793 chilogrammi. Il mezzo risulta essere particolarmente adatto a lavorare nei centri urbani anche grazie al volume contenuto che si assesta sui 3,1 metri cubi. Il portellone laterale scorrevole è progettato per rendere il furgone ancora più performante e maneggevole.

Tra le proposte più rilevanti poi figura il furgone con cassone ribaltabile. Un tipo di mezzo questo che risulta consigliato in special modo per tutte quelle operazioni collegate all’edilizia o anche al settore della cura dei giardini. Il cassone infatti permette di trasportare, caricare e scaricare materiali sfusi e non solo. Esempi classici in questo senso possono essere sia le macerie che la terra.

Da ultimo, ma non meno importante, merita una menzione d’onore il furgone a sette posti con cassone. Il modello è progettato per trasportare sia materiali che persone grazie anche a una portata notevolmente alta che raggiunge i 1.360 chilogrammi.