Pietro Delle Piane la spara grossa: “A Temptation Island avevo un copione”. Barbara D’Urso sbotta: “Prendiamo le distanze”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane ospiti a Live Non è la D’Urso

Domenica sera su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata stagionale di Live Non è la D’Urso. Nella seconda parte, quella dedicata allo spettacolo Barbara D’Urso ha invitato nuovamente Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che pare siano tornati insieme. Ad un certo punto l’attore ha commesso una grossa gaffe a proposito della sua partecipazione al reality show estivo prodotto da Maria De Filippi, ossia Temptation Island. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in diretta.

Pietro Delle Piane dice che a Temptation Island aveva un copione

Non è la prima volta che l’attore Pietro Delle Piane commette delle clamorose gaffe durante le sue ospitate nelle trasmissioni televisive. Ma in questo caso non ha fatto i conti con Maria De Filippi.

Infatti, ospite nel penultimo appuntamento di Live Non è la D’Urso insieme alla donna che ama Antonella Elia con cui è tornato insieme, sentitosi attaccato sulla sua partecipazione a Temptation Island da Rita Dalla Chiesa ha dato la sua giustificazione. “Ma lì avevo un copione, vi pare che entro innamorato perso e poi”, parole abbastanza forti che sicuramente non saranno piaciute alla produzione del programma.

Barbara D’Urso fa una precisazione in diretta a Live

Proprio in quell’istante Barbara D’Urso ha cercato immediatamente di cambiare argomento provando ad andare oltre, ma poco più tardi sempre a Live Non è la D’Urso ha letto un comunicato.

“Devo fare una precisazione importante, leggo, prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island, se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma perché non è copionato, ma questo lo sappiamo infatti appena ho sentito la parola Temptation Island ho tentato di dire, non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai”, ha detto la padrona di casa visibilmente imbarazzata per quanto accaduto prima.

Con questo gesto si rafforza sempre di più la voce di un possibile veto che Maria De Filippi avrebbe posto alla collega napoletana. Un’indiscrezione che settimane fa era stata resa nota da Dagospia, il portale diretto sa Roberto D’Agostino.