Giulia Salemi: “Ecco il messaggio che mi ha mandato Flavio Briatore”. Fuori le prove, bomba su Elisabetta Gregoraci

Giulia Salemi e i messaggi scambiati con Flavio Briatore

A distanza di qualche mese si è tornati a parlare dei messaggi che si sono inviati anni fa Giulia Salemi e Flavio Briatore. Una vicenda che aveva fatto parlare parecchio durante la messa in onda del Grande Fratello Vip 5 che ormai si è concluso da un paio di settimane. La vicenda, infatti, in quell’occasione provocò una serie di discussioni Elisabetta Gregoraci e l’influencer italo-persiana.

Durante una diretta su Canale 5 la soubrette calabrese aveva svelato che da parte della modella ci sarebbe stato un particolare interesse per il noto imprenditore. Un interesse che avrebbe dimostrato nel corso di un incontro in Sardegna al Billionaire. Ovviamente la diretta interessata ha sempre smentito tutto, dicendo di essersi limitata ad aver mandato qualche messaggio all’ex manager della Formula 1 ma solamente con toni amichevoli.

L’ex gieffina mostra il contenuto dei messaggi

La vicenda è tornata attuale a Casa Chi, il programma via social condotto da Alfonso Signorini. Durante l’ultima puntata Giulia Salemi, ora fidanzata con Pierpaolo Pretelli, ha rivelato che dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 5 è andata a rileggersi i messaggi che aveva inviato a Flavio Briatore.

Per questo motivo ha detto: “Il primo messaggio me lo mandò lui il 15 luglio 2018. Era categoricamente single e mi mandò un messaggio di lavoro, prettamente lavorativo. Sono andata a informarmi e a vedere, mi sono tranquillizzata da sola”. In poche parole, l’influencer italo-persiana ha scoperchiato il vaso di pandora rendendo noto che è stato l’imprenditore a contattarla per primo.

La replica alla pesante accusa di Caterina Collovati

Ma non è finita qui, infatti sempre a Casa Chi Giulia Salemi si è sfogata in questo modo: “Tutti hanno ripreso la notizia senza verificare la fonte, senza essere risaliti alla fonte. Stiamo parlando della mia vita privata, le parole rimangono, hanno un peso e rimangono i segni”. Il riferimento era al violento attacco ricevuto da Caterina Collovati avvenuto un paio di settimane fa a Live Non è la D’Urso.

In quell’occasione la giornalista l’aveva accusata di aver importunato suo marito, l’ex calciatore Fulvio, dicendo: “Una volta, due volte, alla terza si prendono delle botte”. Affermazioni decisamente forti quelle fatte dall’opinionista di Barbara D’Urso.