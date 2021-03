Dayane Mello, Rosalinda Cannavò parla dei loro baci in magazzino e confessa: “Le ho scritto in privato” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò ospite a Live Non è la D’Urso

Le ultime settimane di convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 nonsono state semplici per Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Infatti, le due donne hanno avuto una serie di incomprensioni e contrasti che le hanno fatto allontanare. Per fortuna però, dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia le due ex gieffine si sono ritrovate.

La 28enne messinese nella serata di domenica ospite a Live Non è la D’Urso ha rivelato di aver dato il suo numero di telefono alla modella brasiliana, che quindi l’ha chiamata immediatamente dopo. (Continua dopo il video)

Rosalinda parla della “sua” Dayane, c’è ancora speranza per le #exRosmello? Dopo il #GFVip Rosalinda ha mandato un messaggio alla sua compagna di percorso e lo racconta a Live #noneladurso pic.twitter.com/QKWbJJ9bCs — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 15, 2021

L’ex gieffina si è riavvicinata a Dayane Mello

Ospite ancora una volta a Live Non è la DUrso, Rosalinda Cannavò è tornata a parlare del suo rapporto con Dayane Mello dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5. “Come va tra me e lei? Direi bene. In questi giorni abbiamo fatto dei passi in avanti. Le ho scritto pubblicamente delle belle parole perché per lei era un giorno importante, il compleanno di Lucas. L’affetto che provo per lei è forte, ma quando vedo le sue frasi contro di me mi fa un certo effetto”, ha detto l’attrice siciliana.

Poi quest’ultima ha ricordato che la modella sta attraversando un periodo molto complicato e quindi ha voluto fare un gesto nei suoi confronti. “Quando sono stata da te l’altra volta io in realtà non ti avevo detto che le avevo già prima scritto un messaggio in privato lasciandole il mio numero. Lei mi ha chiamato e ci sentiamo ogni tanto. Per lei ci sono, il gioco è finito, c’è la vita vera”, ha affermato la 28enne messinese. (Continua dopo il video)

Rosalinda Cannavò parla dei baci che si è scambiata con Dayane al magazzino

Sempre a Live Non è la D’Urso, Rosalinda Cannavò ha anche parlato dei misteriosi baci che si è scambiata con Dayane Mello nel magazzino della casa del Grande Fratello Vip. Una vicenda che era stata portata alla luce da Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando che le avevano sorprese.

“Cosa c’è di male se ci siamo baciate? Nulla, assolutamente. Noi i baci ce li siamo dati anche davanti alle telecamere. Erano baci adolescenziali a stampo. La stessa cosa è successa dentro il magazzino, dei baci a stampo, nulla di diverso da quello che facevamo davanti alle telecamere“, ha concluso la ragazza.