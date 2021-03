Pietro Delle Piane spiega perché ha detto che a Temptation Island recitava un ruolo: “Non creiamo polemiche” (VIDEO)

Nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso, Pietro Delle Piane si è lasciato scappare una frase alquanto grave su Temptation Island. Il fidanzato di Antonella Elia ha detto di aver recitato un ruolo nel reality show ideato da Maria De Filippi.

Subito dopo aver pronunciato questa frase, sul web è scoppiato il caos per diverse motivazioni. Considerando l’impatto mediatico che ha avuto tale espressione, il diretto interessato ha deciso subito di chiarire la questione onde evitare di fomentare altre polemiche.

La frase clamorosa su Temptation Island

Pietro Delle Piane ha asserito di aver recitato a Temptation Island. Il pubblico di Live non è la D’Urso, subito dopo aver appreso questa confessione, si è riversato sui social per commentare la vicenda. In primo luogo c’è stato un riferimento all’ipotetica clausola che vieterebbe a Barbara D’Urso di menzionare i programmi della De Filippi nelle sue trasmissioni. In secondo luogo, è stata esaminata l’espressione del protagonista. La conduttrice, dal canto suo, ha voluto prendere le distanze da quanto dichiarato dal suo ospite.

Intanto, però, l’impatto di tali dichiarazioni è stato davvero notevole. Questa notte, infatti, subito dopo la messa in onda del confronto tra Pietro, Antonella e le cinque sfere, il diretto interessato ha deciso di intervenire per fare una doverosa precisazione, L’attore, infatti, ha registrato delle Instagram Stories all’intero delle quali ha spiegato le sue ragioni taggando sia il programma della De Filippi, sia il profilo di Barbara D’Urso. (Continua dopo la foto)

Il chiarimento di Pietro Delle Piane

Nel suo video chiarimento, Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato a Temptation Island solo per fare ingelosire Antonella. Il protagonista ha specificato di non essere stato manovrato da nessuno, ma di aver deciso lui di assumere quel comportamento forzato solo per mettere alla prova la gelosia della sua donna. In particolar modo, Pietro ha chiarito di aver “recitato” nel momento in cui ha condotto le tentatrici in un angolo buio della casa per far credere alla sua donna che la stesse tradendo.

Il fidanzato della Elia, dunque, ha specificato meglio il senso delle sue parole onde evitare l’insorgenza di nuove polemiche sulla vicenda. Inutile dire che il popolo del web non sembra essersi molto accontentato di questo chiarimento. In molti, infatti, ritengono che il gesto dell’attore sia stato solo un vano tentativo di salvarsi la faccia per tutelare l’azienda.