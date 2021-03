Fabrizio Corona, la mamma dà di matto a Non è l’arena: “Prendete me, è colpa mia” (VIDEO)

Nella puntata di domenica 14 marzo di Non è l’arena è andato in onda un blocco interamente dedicato a Fabrizio Corona, durante il quale è intervenuta anche la mamma dell’ex paparazzo. Massimo Giletti ha svelato ai telespettatori il contenuto di una telefonata intercorsa tra lui e la signora in questione poco dopo la notizia relativa all’arresto del figlio.

Successivamente, poi, dopo vari interventi, c’è stato anche un commento molto toccante da parte della madre dell’imputato. La donna ha ascoltato tutti con educazione, ma alla fine ha avuto uno sfogo fortissimo.

La telefonata tra Giletti e la mamma di Fabrizio Corona

La mamma di Fabrizio Corona ha deciso di essere ospite a Non è l’arena per dibattere dei provvedimenti giudiziari presi nei confronti di suo figlio Fabrizio Corona lo scorso giovedì 11 marzo. Il conduttore ha mostrato dapprima il contenuto di una telefonata intercorsa con la donna subito dopo aver appreso ciò che avesse fatto suo figlio. La donna era estremamente provata e si è sfogata con il presentatore dicendo che in casa ci fosse sangue ovunque. Dopo poco al telefono è arrivato anche il diretto interessato del provvedimento il quale ha provato a mostrarsi tranquillo.

Corona, con voce forzatamente calma, ha detto a Giletti di volergli bene e che sarebbe andato in galera con le sue gambe. Purtroppo, però, dopo poco è accaduto l’impensabile. Fabrizio ha avuto una rissa con i poliziotti a seguito di un sequestro forzato del cellulare. Successivamente, poi, l’ex paparazzo è stato condotto in ospedale in condizioni alquanto compromesse.

Lo sfogo della signora Gabriella a Non è l’arena

Durante il collegamento con Non è l’arena, la mamma di Fabrizio Corona ha avuto uno sfogo ed ha detto che il Tribunale si sia accanito pesantemente contro suo figlio. Da molti anni il giovane non commette reati, pertanto, trova assolutamente ingiusti gli ultimi provvedimenti. Ad un certo punto, poi, la donna in questione ha dato di matto ed ha esortato la giustizia a prendersela con lei e ad arrestare lei. (Clicca qui per il video)

Se Fabrizio soffre di una grave malattia psicologica, quasi certamente, è anche colpa sua che gliel’ha trasmessa. Per tale ragione, la mamma di Corona è scoppiata in lacrime mentre in studio tutti sono rimasti in silenzio. Tra gli intervistati c’è stato anche l’avvocato Chiesa, il quale si è mostrato completamente a favore della donna e del suo assistito.