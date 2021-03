Ida Platano insultata dopo il fidanzamento tra Riccardo e Roberta: “Quanto ti rode, come ti sei conciata” (FOTO)

Il fidanzamento tra Riccardo e Roberta è divenuto, ormai, ufficiale. La coppia, dopo essere uscita insieme da Uomini e Donne, si sta mostrando molto affiatata sui social. Il pensiero dei telespettatori, però, non è potuto non andare anche ad Ida Platano, ex di Guarnieri, la quale è stata pesantemente insultata.

Nell’ultimo post pubblicato dalla donna sui social alcuni utenti sono accorsi per muovere contro di lei delle pesanti accuse. Nello specifico, in molti credono che la dama non sia sia ancora rassegnata alla fine della storia con il cavaliere.

Perché Ida Platano è stata insultata

Ida Platano è stata insultata sui social da alcuni utenti. La donna ha pubblicato una foto nella quale sfoggia un costume turchese con dei pesciolini disegnati sopra e una fascia sulla testa. Con tale scatto, la protagonista ha voluto fare un salto all’estate passata e ad alcuni momenti di spensieratezza che si augura di tornare a vivere. Diversi utenti, però, hanno approfittato dello scatto per muovere contro di lei delle pesanti insinuazioni. Secondo molti, la donna non avrebbe ancora dimenticato Riccardo.

Vedere il suo ex felicemente fidanzato con un’altra donna, dunque, sarebbe una cosa che la Platano non riuscirebbe a digerire. Pur di farsi notare da lui, infatti, si sta conciando in modi ridicoli sui social. Tale commento ha fatto scoppiare un caos al di sotto del post in questione. Fans e haters si sono scontrati tra loro manifestando punti di vista diametralmente opposti. (Continua dopo il post)

Insulti anche a Riccardo e Roberta

Molte persone hanno accusato l’utente in questione di essere davvero perfida altre, invece, sono sembrate abbastanza d’accordo con l’autrice dell’insulto. Tra i vari botta e risposta, poi, Ida Platano non è stata l’unica ad essere insultata. Gli haters, infatti, si sono scagliati anche contro Riccardo e Roberta. Il primo è stato definito un uomo “Tendenzialmente gay”. Il riferimento è andato alle recenti discussioni nate a Uomini e Donne secondo cui il cavaliere è stato accusato di essere poco passionale.

La Di Padua, invece, è stata dipinta come una “Assatanata si se*so”. Per molti, infatti, la dama ha dei toni di voce e dei modi di fare da provocatrice. Nel frattempo, mentre sul web è in atto questa polemica, i due piccioncini si stanno godendo la loro relazione. Tra pranzi e cene romantiche e momenti di tenerezza sembrano davvero felicissimi.