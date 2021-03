Il Paradiso delle signore spoiler 17 marzo: Dante Romagnoli ha un segreto?

Gli spoiler della puntata di mercoledì 17 marzo del Paradiso delle signore rivelano che attorno al personaggio di Dante Romagnoli si creerà molta curiosità. Il nuovo arrivato, infatti, sembrerà celare dei segreti, specie per quanto concerne la sua vita sentimentale.

Restando sempre sul tema delle relazioni, Ludovica e Marcello hanno deciso di non frequentarsi più, ma i due giovani non riusciranno a rispettare quanto si sono imposti, per tale motivo si cercheranno sempre. Stefania, invece, sarà particolarmente triste per la partenza, ma le sue amiche avranno un’idea.

Stefania resta al Paradiso delle signore?

Nella puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda il 17 marzo, vedremo che Stefania non potrà fare a meno di mostrarsi molto provata. La fanciulla non ha proprio intenzione di lasciare Milano con la zia Ernesta ma, purtroppo, non gli resterà altro che seguirla a Lecco. Ad ogni modo, le sue amiche si interrogheranno sul da farsi e riusciranno a trovare una soluzione per evitare che la giovane vada via. La loro idea sarà realizzabile? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.

Intanto, la convivenza tra Maria, Irene e Anna proseguirà con qualche piccolo intoppo. Le tre ragazze cominceranno ad avere i primi disguidi ma, per fortuna, non si tratterà di cose irreparabili. Rocco, dal canto suo, sarà sempre confuso dal punto di vista sentimentale. Il giovane non avrà le idee bel chiare su quale sia la donna che vorrebbe avere al suo fianco. Momento di indecisioni e di domande anche per Marcello e Ludovica.

Spoiler 17 marzo: Dante e i suoi segreti

I due ragazzi hanno deciso di prendere le distanze l’uno dall’altra dopo che il Mantovano è stato messo fuorigioco. Tale situazione li aveva fatti avvicinare moltissimo, al punto da sviluppare inconsciamente un interesse reciproco. Ad ogni modo, ,malgrado i tentativi di stare lontani l’uno dall’altra, i due ragazzi non resisteranno alla tentazione di cercarsi, per tale ragione, arriveranno alla conclusione che ad unirli ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

L’arrivo di Dante Romagnoli al Paradiso delle signore, poi, genererà un po’ di domande nella puntata del 17 marzo della soap opera. Il nuovo arrivato si comporterà in modo un po’ ambiguo e misterioso. Sua cugina Fiorenza, infatti, non potrà fare a meno di interrogarsi sul motivo per il quale il giovane abbia deciso di venire a Milano da New York di punto in bianco.