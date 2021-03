Oroscopo 16 marzo 2021: Ariete allargate le vedute, Acquario energici

L’Oroscopo del 16 marzo esorta gli Ariete ad allargare di più gli orizzonti. Per quanto riguarda i Cancro, invece, devono prendere in mano la vita sentimentale. Gli Acquario sono energici.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. A partire da oggi dovrete riprendere in mano la vostra vita sentimentale. Se avete trascurato il partner, questa è l’occasione giusta per recuperare. In merito al lavoro, invece, siate un po’ più attivi e attenti. Non arrendetevi al primo ostacolo e siate di vedute più larghe.

Toro. Non trinceratevi dietro il silenzio, se qualcosa non va non esitate a parlarne. Per quanto riguarda il lavoro, invece, mettete da parte l’orgoglio e accettate qualche critica costruttiva. Se svolgete una mansione alle dipendenze, sarà bene essere un po’ più tolleranti e impassibili.

Gemelli. Momento molto favorevole per i nati sotto questo segno, specie per quanto riguarda le relazioni. Che esse siano professionali o sentimentali, sono ugualmente favorite. Marte nel segno vi rende sicuri di voi e decisi. Con la giusta dose di loquacità e scaltrezza riuscirete a raggiungere anche gli obiettivi più difficili.

Cancro. L’Oroscopo del 16 marzo vi esorta a prendere la situazione in mano in amore e a chiarire le cose. Se non siete felici o ci sono dei problemi, questo è il momento di affrontare il partner. Per quanto riguarda il lavoro, invece, i prossimi giorni saranno decisivi per prendere delle decisioni.

Leone. Giornata un po’ sottotono per quanto riguarda l’amore. Avete dei dubbi e non sapete esattamente quale decisione prendere. Molti di voi potrebbero trovarsi in un impasse che creerà qualche turbamento. In campo lavorativo, invece, una ventata di novità vi farà bene.

Vergine. Momento un po’ critico per quanto riguarda le relazioni in crisi. Se state vivendo una tempesta, meglio non agitare troppo le cose. Mantenete un profilo basso e rimandate alla prossima settimana i chiarimenti importanti. Nel lavoro dovete essere più attenti e concentrati.

Previsioni 16 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Per i cuori solitari ci sono ottime probabilità di cimentarsi in nuove relazioni. Siate più aperti e propensi a conoscere persone nuove. Spesso vi lasciate condizionare dal passato e siete timorosi nel lasciarvelo alle spalle. Ebbene, è tempo di voltare pagina, questo è il periodo dei cambiamenti.

Scorpione. Periodo molto promettente per quanto riguarda la sfera professionale. Siete pronti a mettervi in gioco e a cimentarvi in nuove esperienze. Dal punto di vista sentimentale, invece, sono favoriti i rapporti stabili e quelli già assestati. Quelli appena nati, invece, potrebbero vivere duri momenti di confronto.

Sagittario. Buona ripresa per quanto riguarda i sentimenti. L’Oroscopo del 16 marzo denota una giornata all’insegna della riscoperta. Potreste guardare con occhi diversi una persona che è al vostro fianco da tempo, o potreste rimanere piacevolmente colpiti dal comportamento di un amico. Ottimo momento per cominciare nuove relazioni.

Capricorno. Dopo aver vissuto un periodo un po’ burrascoso per quanto riguarda il lavoro, finalmente ci saranno dei risvolti interessanti. Attenzione, però, alla situazione amorosa. Le coppie in crisi potrebbero vivere dei momenti molto turbolenti. Per quelle stabili, invece, non ci saranno grosse complicazioni.

Acquaio. Oggi siete pieni di energia, pertanto, sfruttate la situazione per concentrarvi maggiormente sulle cose importanti da fare. In campo professionale ci sono parecchie cose da fare e a cui pensare, ma ciò non vi crea problemi, anzi. Avere la mente occupata vi rendere più propositivi.

Pesci. Questa è una giornata molto particolare in quanto il flusso di Mercurio vi renderà parecchio difficile riuscire a mantenere un contatto diretto con la realtà. Siete stralunati e poco razionali, pertanto, se dovete prendere delle decisioni importanti è meglio se rimandate a domani.