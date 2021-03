“Neghi l’evidenza? Ecco il video”, Stefania Orlando incastra Samantha De Grenet dopo il GF Vip

La rivalità tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet

Sono trascorse poco più di un paio di settimane dalla conclusione del Grane Fratello Vip 5, tuttavia si continua a parlare del reality show di Canale 5 dei suoi protagonisti. Ad esempio, domenica sera a Live – Non è la D’Urso si è discusso della vecchia rivalità tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet.

Chi ha seguito il programma di Alfonso Signorini, infatti, tra le due ex gieffine sono nate numerose tensioni nelle vesti di inquiline della casa più spiata d’Italia, e la padrona di casa Barbara D’Urso del 5talk domenicale è tornata a mettere il dito nella piaga. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto recentemente.

Samantha De Grenet non chiede scusa all’ex compagna d’avventura

Domenica sera, a Live Non è la D’Urso nel segmento dedicato alla quinta edizione del Grande Fratello, Samantha De Grenet ospite nel programma di Carmelita ha provato a giustificare le parole provocatorie utilizzate nei confronti della compagna d’avventura Stefania Orlando.

“Io non mi sono mai permessa di dire a Stefania Orlando ‘ti uccido’, assolutamente no”, ha asserito la soubrette romana riferendosi a quel siparietto velenoso avvenuto un paio di mesi fa all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma la presa di posizione dell’acerrima nemica di Antonella Elia non è piaciuta per nulla alla moglie di Simone Gianlorenzi. Infatti, quest’ultima ha voluto dire la sua sui suoi canali social.

Stefania Orlando ripropone il video che incastra la soubrette capitolina

La non ammissione da parte di Samantha De Grenet a Live Non è la D’Urso hanno fatto storcere il naso a Stefania Orlando. Quest’ultima infatti, delusa e irritata ha rilanciato il filmato incriminato sul suo profilo Twitter: “La uccido. Cacciatemi, ho detto che la uccido. Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega niente”, aveva detto all’epoca la soubrette romana rivolgendosi alla bionda conduttrice.

Un video che in pochissimo tempo ha raggiunto migliaia di retweet. “Basterebbe non negare l’evidenza e chiedere scusa”, ha scritto la moglie di Simone Gianlorenzi sul noto social network. Ricordiamo che, nella al Grande Fratello Vip 5, l’ex volto della Rai si è classificata terza, dietro a Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi (vincitore) mentre la De Grenet solamente sesta. Ecco la clip in questione: