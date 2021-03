Samantha De Grenet replica a Stefania Orlando: “Un video che non rappresenta la realtà, fomenti odio” (FOTO)

Dopo l’intervista rilasciata da Samantha De Grenet a Live non è la D’Urso è cominciata una vera e propria diatriba social tra la showgirl e Stefania Orlando. La prima ha dichiarato di non aver mai pronunciato la frase “Ti uccido” contro la sua rivale, ma la seconda l’ha smascherata con un video.

A seguito di tale gesto, però, c’è stata un’ulteriore replica da parte di Samantha, la quale ha accusato la sua ex coinquilina di essere falsa e di fomentare solo odio con le sue azioni. Scopriamo, dunque, come si sta evolvendo la vicenda.

Botta e risposta tra Samantha e Stefania

Tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando non è mai corso buon sangue. Ad ogni modo, durante la puntata di ieri di Live non è la D’Urso, la prima ha smentito categoricamente di aver minacciato la sua rivale in casa. Subito dopo le sue affermazioni, però, la Orlando ha pubblicato un video su Instagram in cui è contenuto l’esatto momento in cui la showgirl ha pronunciato la frase incriminata durante uno sfogo con Sonia Lorenzini. Dopo tale gesto, la De Grenet è nuovamente intervenuta.

Quest'ultima, infatti, ha reputato il gesto della sua interlocutrice virtuale come una vera bassezza e un modo per fomentare odio e rabbia. Il video in questione, infatti, è stato decontestualizzato secondo il punto di vista della showgirl. Inoltre, Samantha ha continuato a difendersi dicendo che lo sfogo con un'amica non può essere paragonato ad una minaccia vera e propria.

La De Grenet contro la Orlando

Come è possibile vedere dallo scatto in questione, dunque, l’astio tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando è tutt’altro che arginato. La prima, infatti, ci ha tenuto anche a precisare che, tra le due, la meno sincera è sicuramente l’ex conduttrice Rai. Il motivo risiede nel fatto che, quando erano in casa, la questione sembrava essere stata risolta. A distanza di tempo, invece, la Orlando è tornata a rivangare la vicenda comportandosi in modo meschino.

Nella parte conclusiva del suo intervento, poi, Samantha ci ha anche tenuto a precisare di non essere un’amica di Stefania. Malgrado questo, però, è rimasta molto delusa nel vedere come la donna abbia gestito la vicenda ed abbia fatto di tutto per gettarle nuovamente del fango addosso. Ci sarà una nuova replica da parte di Stefania? Vedremo.