Tommaso Zorzi rimuove Giulia Salemi da Instagram: “Faccio pulizie” (VIDEO)

Tommaso Zorzi fa pulizie sui suoi canali social

Dopo il trionfo alla quinta edizione del Grande Fratello Vip a Tommaso Zorzi si sono aperte le porte di Mediaset. Infatti, oltre ad un nuovo progetto top secret su Mediaset Play, il rampollo meneghino è uno degli opinionisti de L’Isola dei Famosi 15.

Nel frattempo, il 25enne ha fatto sapere a tutti i suoi follower di aver rimosso alcune seguaci dai suoi canali social e tra questi vi sarebbe anche l’ex amica Giulia Salemi. Ricordiamo infatti, che a poche settimane dal termine del reality show di Canale 5 i loro rapporti si sono definitivamente deteriorati. E se lei cerca di riconquistarlo, l’influencer non ne vuole sapere.

Tommaso Zorzi rimuove Giulia Salemi da Instagram

Una volta varcata la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 5 da vincitore, Tommaso Zorzi si è scagliato più volte contro alcuni suoi ex compagni d’avventura. Ad esempio contro: Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, con cui i rapporti si sarebbero deteriorati all’interno del loft più spiato d’Italia. Il rampollo meneghino, nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi 2021, recentemente ha fatto sapere ai suoi sostenitori di aver fatto pulizie su Instagram.

Tra i vari contatti che ha rimosso sul noto social network anche l’influencer italo-persiana. “Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima”, ha asserito il 25enne milanese riferendosi alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Quest’ultima, che intanto sui social ha ribadito la sua ammirazione per il vincitore del GF Vip 5, ha detto che qualora lui cambiasse idea il chiarimento avverrà in privato e non in una trasmissione televisiva. (Continua dopo il video)

Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao 🔥 pic.twitter.com/DZQxqumKl5 — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 13, 2021

Il rampollo meneghino elimina pure Maria Teresa ruta e Guenda Goria

Ma Giulia Salemi non è l’unica ed essere stata eliminata dai contatti di Tommaso Zorzi. A quanto pare il rampollo milanese ha deciso di rimuovere anche Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria. Almeno per il momento pare che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non sia intenzionato ad avere un chiarimento con la giornalista e l’influencer italo-persiana.

Ma in molto sui vari social network si chiedono se in futuro prossimo la vicenda avrà altri sviluppi. Dopo la fine del reality show di Canale 5, il 25enne è rimasto in contatto solo con l’amica Stefania Orlando.