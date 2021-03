Uomini e Donne anticipazioni puntata odierna: sfilata delle donne, Gemma liquida Cataldo

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, martedì 16 marzo, rivelano che andrà in onda una nuova sfilata del parterre femminile. Specie Gemma si renderà protagonista di una performance davvero molto interessante.

La donna, inoltre, si troverà al centro di un’accesa polemica a causa di Cataldo. I due diranno di essersi visti la sera prima, tuttavia, le cose non sono andate affatto bene. In particolar modo, la Galgani dirà di aver notato un certo imbarazzo, per tale motivo prenderà una decisione irremovibile.

La sfilata nella puntata odierna di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di odierna di Uomini e Donne, le anticipazioni del Vicolo della news ci svelano che si comincerà con la sfilata delle donne. Le dame si cimenteranno nel tema “Scacco al re: sedotto e conquistato”. La prima a salire sulla passerella sarà Gemma Galgani, la quale si travestirà da Charlize Theron e si trasformerà nella protagonista della pubblicità del profumo J’adore di Dior. Per rendere maggiormente credibile la sua apparizione, la dama uscirà da una vasca piena di palloncini dorati.

La sua esibizione, naturalmente, solleverà un bel po’ di polemiche, specie da parte di Tina Cipollari, la quale non perderà occasione per ridicolizzare la sua acerrima nemica. A catena, poi, si esibiranno anche tutte le altre protagoniste del parterre. Ad aggiudicarsi la prima posizione sarà Sabina, la quale si travestirà da segretaria sensuale e darà luogo ad uno spogliarello. La sua performance, però, non piacerà affatto a Gianni, che la reputerà alquanto banale e anche volgare.

Anticipazioni: Gemma contro Cataldo

Dopo la sfilata, poi, Maria De Filippi chiederà a Gemma Galgani di sedersi al centro dello studio per spiegare come stia procedendo la sua conoscenza con Cataldo. I due hanno avuto un alterco nella precedente puntata, a seguito del quale hanno deciso di uscire insieme per vedersi. In tale occasione, però, c’è stato molto imbarazzo. Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, infatti, rivelano che Gemma deciderà di interrompere la conoscenza con Cataldo.

Quest’ultimo si mostrerà molto dispiaciuto e chiederà di poter restare in studio nell’attesa che la dama cambi idea. Gianni lo attaccherà dicendogli di voler corteggiare la donna solo per stare al centro dello studio. Lui smentirà le accuse dell’opinionista e continuerà ad implorare alla Galgani di dargli un’altra possibilità. La dama, però, sarà irremovibile, così il cavaliere sarà costretto ad andare via.